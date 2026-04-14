Sabalenka zrezygnowała ze Stuttgartu, a tu taki ruch. Znów jest w centrum uwagi
Aryna Sabalenka, choć od długiego czasu marzyła o tym, by wreszcie zwyciężyć w Stuttgarcie i dorobić się tym samym własnego Porsche, zrezygnowała w tym roku z rozgrywek ze względu na kontuzję. Poinformowała o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Turniej już się rozpoczął, a mimo nieobecności światowa jedynka znów znalazła się w centrum uwagi. Trafiła na okładkę znanego magazynu.
"Mam pytanie do sponsorów turnieju i organizatorów. Czy możemy się umówić, że jeśli dojdę znowu finału i mi się nie uda, to dostanę dodatkowy samochód? Dochodzę tak daleko i zostaje z niczym" - mówiła Sabalenka po przegranej w finale turnieju w Stuttgarcie w 2023 roku. Triumfatorką została wówczas Iga Świątek.
Aryna Sabalenka nie weźmie udziału w turnieju w Stuttgarcie
Sabalenka w kontekście turnieju w Stuttgarcie ma ogromnego pecha. Białorusinka czterokrotnie dochodziła do finału tej imprezy i czterokrotnie przegrywała - w 2021 roku z Ash Barty, w 2022 i 2023 roku z Igą Świątek, a w 2025 roku nie dała rady Jelenie Ostapenko. To oznacza, że wymarzone Porsche nie trafiło wciąż do jej garażu.
Tym razem Sabalenka zrezygnowała z udziału w turnieju przez wzgląd na kontuzję. W mediach społecznościowych poinformowała o wycofaniu z zawodów, pisząc o tym, że urazu doznała po wygranej w Miami i chciałaby jak najszybciej wrócić do rywalizacji. Mimo tego jednak, że zabraknie jej na tej sportowej imprezie, o Sabalence znów zrobiło się głośno.
Aryna Sabalenka na okładce modowego magazynu
Aktualna liderka światowego rankingu znalazła się na okładce modowego magazynu "Esquire". Miała okazję wziąć udział w modowej sesji zdjęciowej, w której wystąpiła w bardzo interesujących kreacjach. Tytuł widniejący na samej okładce mógł jednak wielu zdziwić.
"Aryna Sabalenka. Pierwsza rakieta świata jest niedoceniona" - można było przeczytać. W komentarzach wiele osób zachwycało się samą sesją, a niektórzy zwrócili uwagę właśnie na słowa dotyczące bycia "niedocenioną".
"Uwielbiam okładkę, ale jak to możliwe, że jesteś NIEDOCENIONA? Gdzie? Jak śmią mówić najlepsza zawodniczka świata i niedoceniana w jednym zdaniu? Może dla nich! Dla nas jesteś królową tenisa. Kobietą, która może mieć wszystko: władzę i modę, mięśnie i styl, kamienną twarz i charyzmę" - przekonywała jedna z fanek tenisistki i wielu przyznało jej rację. Tak czy inaczej nawet, gdy Sabalenka musiała odpuścić ważny turniej, wciąż znajduje się w centrum uwagi.