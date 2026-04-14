Sabalenka zrezygnowała ze Stuttgartu, a tu taki ruch. Znów jest w centrum uwagi

"Mam pytanie do sponsorów turnieju i organizatorów. Czy możemy się umówić, że jeśli dojdę znowu finału i mi się nie uda, to dostanę dodatkowy samochód? Dochodzę tak daleko i zostaje z niczym" - mówiła Sabalenka po przegranej w finale turnieju w Stuttgarcie w 2023 roku. Triumfatorką została wówczas Iga Świątek.

Aryna Sabalenka nie weźmie udziału w turnieju w Stuttgarcie

Sabalenka w kontekście turnieju w Stuttgarcie ma ogromnego pecha. Białorusinka czterokrotnie dochodziła do finału tej imprezy i czterokrotnie przegrywała - w 2021 roku z Ash Barty, w 2022 i 2023 roku z Igą Świątek, a w 2025 roku nie dała rady Jelenie Ostapenko. To oznacza, że wymarzone Porsche nie trafiło wciąż do jej garażu.

Tym razem Sabalenka zrezygnowała z udziału w turnieju przez wzgląd na kontuzję. W mediach społecznościowych poinformowała o wycofaniu z zawodów, pisząc o tym, że urazu doznała po wygranej w Miami i chciałaby jak najszybciej wrócić do rywalizacji. Mimo tego jednak, że zabraknie jej na tej sportowej imprezie, o Sabalence znów zrobiło się głośno.

Aryna Sabalenka na okładce modowego magazynu

Aktualna liderka światowego rankingu znalazła się na okładce modowego magazynu "Esquire". Miała okazję wziąć udział w modowej sesji zdjęciowej, w której wystąpiła w bardzo interesujących kreacjach. Tytuł widniejący na samej okładce mógł jednak wielu zdziwić.

"Aryna Sabalenka. Pierwsza rakieta świata jest niedoceniona" - można było przeczytać. W komentarzach wiele osób zachwycało się samą sesją, a niektórzy zwrócili uwagę właśnie na słowa dotyczące bycia "niedocenioną".

"Uwielbiam okładkę, ale jak to możliwe, że jesteś NIEDOCENIONA? Gdzie? Jak śmią mówić najlepsza zawodniczka świata i niedoceniana w jednym zdaniu? Może dla nich! Dla nas jesteś królową tenisa. Kobietą, która może mieć wszystko: władzę i modę, mięśnie i styl, kamienną twarz i charyzmę" - przekonywała jedna z fanek tenisistki i wielu przyznało jej rację. Tak czy inaczej nawet, gdy Sabalenka musiała odpuścić ważny turniej, wciąż znajduje się w centrum uwagi.

Iga Świątek, finał WTA Stuttgart 2023

Aryna Sabalenka

Michał Winiarski: Wiemy, jak się gra w Rzeszowie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport