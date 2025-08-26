Sabalenka znów błyszczy. Żona Djokovicia tonie w zachwytach

Aryna Sabalenka od blisko roku utrzymuje się na czele światowego rankingu kobiecego tenisa. Na pierwsze miejsce tego zestawienia Białorusinka awansowała pod nieobecność Igi Świątek podczas azjatyckiej części poprzedniego sezonu. Po powrocie Polki do rywalizacji 27-latka nie miała jednak zamiaru ustąpić miejsca sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej w rankingu. Jako światowy numer "jeden" i główna promotorka kobiecego tenisa Sabalenka czuje się bowiem jak ryba w wodzie.

Łukasz Kubot: Z sentymentem przyjeżdżam do klubu Warszawianki Polsat Sport Polsat Sport

Żona Novaka Djokovicia zachwycona Aryną Sabalenką

Pochodząca z Mińska sportsmenka po raz kolejny znalazła się na okładce prestiżowego magazynu. Tym razem miała ona okazję współpracować z magazynem "Boardroom" i wzięła udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej, której efektami końcowymi pochwaliła się teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na okładkowym zdjęciu Aryna prezentuje się w stylizacji łączącej klasyczną elegancję z nowoczesnym twistem: krótka plisowana spódnica, koszula, krawat, sweterek, oryginalna marynarka i wysokie skarpety do czarnych butów na niskim obcasie to stylizacja, która od razu przykuwa wzrok. W innych ujęciach z sesji widzimy ją w sportowym topie zestawionym z elegancką marynarką i kolorowymi spodniami, co pokazuje jej wszechstronność i odwagę w eksperymentowaniu z modą.

Rozwiń

Pod wpisem Sabalenki błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy, a kibice obsypali tenisistkę komplementami. "Jak ładnie, wow", "Piękna królowa", "Zjawiskowa", "Twoja elegancja i niepowtarzalny styl są naprawdę inspirujące" - pisali. Zachwytów nad Białorusinką nie kryła także Jelena Djoković, żona Novaka Djokovicia. "Uwielbiam ten styl na tobie, dziewczyno!!!" - napisała 39-latka.

Sabalenka udzieliła także wywiadu dla "Boardroom", w którym przyznała, że doskonale odnajduje się w roli liderki światowego tenisa i osoby publicznej. "Przyciągam zdecydowanie więcej uwagi. Ludzie chcą oglądać twoje życie, a ja nie mam problemu z dzieleniem się nim" - powiedziała, otwarcie mówiąc o nowej rzeczywistości, jaka wiąże się z byciem na szczycie.

Aryna Sabalenka Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Aryna Sabalenka DYLAN BUELL AFP

Aryna Sabalenka DIMITAR DILKOFF / AFP AFP