Sabalenka zaskoczona, sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Narzeczony ogłosił to publicznie

Jakub Rzeźnicki

Marzec okazał się miesiącem przełomowym w życiu Aryny Sabalenki. Nie dość, że triumfowała w Indian Wells, a potem w Miami, to na początku miesiąca zaręczyła się z Georgiosem Frangulisem. Biznesmen oświadczył się tenisistce, którą regularnie wspiera i dopinguje jej przy okazji kolejnych turniejów. W ostatnim wywiadzie narzeczony Białorusinki ujawnił, że w jej życiu doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Liderka rankingu WTA została przez niego zaskoczona.

Aryna Sabalenka i Georgios FrangulisJavier Garcia/ShutterstockEast News

Od dłuższego czasu Aryna Sabalenka jest szczęśliwie zakochana w Georgiosie Frangulisie, który towarzyszy jej przy okazji wielu turniejów i wydarzeń medialnych. Para postanowiła sformalizować związek i w marcu stała się narzeczeństwem. Biznesmen oświadczył się tenisistce na początku marca, co wywołało niemałe poruszenie w mediach.

Sabalenka i Frangulis zaręczeni. Padła przybliżona data ślubu

Liderka rankingu WTA, jako postać barwna i ekspresyjna nie kryła się z pierścionkiem zaręczynowym. Nie mogło zabraknąć przy tym pytań o datę ślubu. Dopiero niedawno 28-latka zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy.

Partner Sabalenki ogłasza tuż przed Roland Garros. Potwierdził krążące plotki

W rozmowie z magazynem Vogue Sabalenka ujawniła, że ona i jej wybranek chcieliby stanąć na ślubnym kobiercu już latem kolejnego roku, a sakramentalne "tak" powiedzą sobie najprawdopodobniej w Grecji.

Partner zaskoczył Sabalenkę. Wcześniej tego nie doświadczyła

Narzeczony tenisistki był gościem podcastu "Invigorate Your Business", w trakcie którego poruszył wątek uczucia łączącego go z Sabalenką. Przy okazji opowiedział o tym, jaka rzeczywiście jest tenisistka i czym mocno ją zaskoczył.

Ona jest bardzo autentyczna i dlatego tak wiele osób może się z nią utożsamiać. Kiedy wścieka się na korcie, może zwyzywać trenera, ale pięć minut później jest w stanie się uśmiechać i tak właśnie mają ludzie. Nikt nie chodzi ciągle wściekły, ani wiecznie uśmiechnięty
zaczął Frangulis.

- Ona pokazuje, jaka jest naprawdę i jest w tym autentyczna. A to w obecnych czasach jest jedną z największych umiejętności. Dlatego ludzie, czy marki znajdują z nią wspólny język. Dlatego ma ten przywilej bycia idolką dla nowych pokoleń - dodał.

Frangulis zdradził też, co zaskoczyło Sabalenkę w jego osobie. Tenisistka nie była w jego opinii do tego przyzwyczajona. Sprawy w jej życiu, zwłaszcza pod kątem emocjalnym w pewnym momencie przybrały nieoczekiwany obrót.

- Mimo że jest niesamowitę profesjonalistką i wkłada mnóstwo pracy w swoje sukcesy, to jest też 27-letnią dziewczyną, która potrzebuje miłości. Świetne jest partycypowanie w jej życiu i zrozumienie jej. Z drugiej strony ja czuję podziw i uznanie dla siebie, bo to coś, do czego nie przywykła. Widzi, że ja jestem świetny w czym innym, jestem biznesmenem, który stara się budować coś w innych obszarach. To dwa różne rodzaje osiągnięć, a my możemy nawzajem podziwiać, jak działamy w swoich obszarach i się od siebie uczyć - podkreślił.

Przed Sabalenką wyzwania związane z występami w Roland Garros, gdzie w ubiegłym roku poległa w finale z Coco Gauff. Narzeczony najprawdopodobniej będzie jej towarzyszył i aktywnie wspierał ją w Paryżu.

Kobieta w czarnym stroju sportowym i welonie przyjmuje bukiet kwiatów od mężczyzny w czapce z daszkiem i czarnym T-shircie, oboje uśmiechnięci podczas interakcji.
Aryna Sabalenka i Georgios FrangulisClive BrunskillAFP
Grupa osób w różnym wieku stoi i bije brawo na trybunach, w centrum mężczyzna w jasnej koszuli z krótkim rękawem, za nim tłum skupionych widzów.
Georgios FrangulisWilliam WestAFP
Dwie osoby siedzące obok siebie na ławkach kortu tenisowego, jedna z nich trzyma ręcznik i ma oparty łokieć na kolanie, przed nimi na ziemi leży czerwony worek sportowy oraz rakieta tenisowa.
Georgios Frangulis i Aryna SabalenkaWilliam WestAFP


