Aryna Sabalenka jest aktualnie liderką światowego rankingu WTA. Igę Świątek dzieli od niej obecnie 186 punktów. Raszynianka nadrobiła nieco stratę podczas Australian Open, docierając do półfinału, gdzie niestety uległa późniejszej triumfatorce - Madison Keys.

Aryna Sabalenka zaskoczyła nagraniem. Tego po niej nikt się nie spodziewał

Wyższość Amerykanki w tym turnieju musiała uznać także Białorusinka. Przegrana nie zepsuła najwyraźniej Arynie aż tak bardzo humoru. Dzięki temu zyskała bowiem nieco więcej czasu dla rodziny. Dowodem na to jest, chociażby najnowsze nagranie, które Sabalenka wstawiła na TikToka .

Sabalenka i jej młodsza siostra ułożyły bowiem śmieszny układ taneczny, który wykonały przed kamerą. Widać, że obie świetnie się przy tym bawią. Dla sportsmenki miało to wyjątkowe znaczenie z jeszcze jednego powodu:

Aryna Sabalenka ma wyjątkową więź z siostrą. Podzieliła się przejmującym wyznaniem

Tenisistka wyznawała w wywiadach, że po śmierci taty jej więź z mamą i siostrą, które na co dzień mieszkają w Mińsku, stała się jeszcze silniejsza. Sportsmenka wspiera je finansowo, zabiera na wakacje i dba, aby miały ze sobą stały kontakt. W najnowszej rozmowie przyznała wprost:

"Chcę, żeby były ze mnie dumne, żeby wniosły trochę pozytywnej energii do swojego życia, bo cieszą się, kiedy wygrywam. I chcę, żeby to był wspaniały przykład dla mojej siostry, jest o 11 lat młodsza. Chcę, żeby zobaczyła we mnie dobry przykład, taki sam, jak ja widziałam w moim ojcu" wyznała w poruszającym wywiadzie dla magazynu "Flaunt".