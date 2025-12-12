Sabalenka w centrum burzy, a tu taki wpis jej partnera. Nocą opublikował zdjęcie

Aryna Sabalenka, w przeciwieństwie do lwiej części topowych tenisistek nie może pozwolić sobie na dłuższy odpoczynek przed Nowym Rokiem. Niedawno wystąpiła w pokazowym turnieju w Atlancie, a tuż przed końcem 2025 roku czeka ją jeszcze jedno wyzwanie.

Burza wokół Sabalenki. Wszystko przez występ w "Bitwie płci"

Liderka rankingu WTA weźmie 28 grudnia udział w "Bitwie płci" - pokazowym meczu z Nickiem Kyrgiosem. To nawiązanie do historycznego pojedynku Billie Jean King i Bobbiego Riggsa z 1973 roku. Białorusinka będzie starała się udowodnić, że kobiety mogą rywalizować z mężczyznami. Do tej pory próby brutalnie weryfikowała rzeczywistość, o czym przekonały się m.in. siostry Williams.

Sabalenka znalazła się w centrum burzy w związku z udziałem w "bitwie płci". Fani zwracali uwagę, że Kyrgios to skandalista i seksista, który wielokrotnie dyskredytował kobiecy tenis. Białorusinka zdaje się tym jednak kompletnie nie przejmować, a w towarzystwie Australijczyka czuje się dość swobodnie, czego wyraz dała w ostatnim wywiadzie u Piersa Morgana, gdzie wspólnie wystąpili.

Georgios Frangulis opublikował nocą wpis. Wyjątkowe zdjęcie z Sabalenką

Na nieco ponad dwa tygodnie przed "Bitwą płci" wpis w mediach społecznościowych udostępnił partner Sabalenki - Georgios Frangulis. Nocą opublikował on dwa zdjęcia z tenisistką.

Na pierwszym z nich Sabalenka pozuje w futrze, a para prezentuje drogie zegarki. Na drugim, już w innych stylizacjach tenisistka zajęła miejsce u jego boku, a ze zdjęcia biło uczucie, jakim siebie darzą, co zawodniczka często podkreśla w wywiadach, a także w mediach społecznościowych.

Aryna Sabalenka u boku Gergiosa Frangulisa Instargram/georgiosfrangulis materiał zewnętrzny

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis zaczęli randkować ze sobą ponad rok temu. Grecki biznesmen jest starszy od tenisistki o osiem lat. Jest już niemal na stałe członkiem jej sztabu i towarzyszy jej w wielu turniejach, wspierając aktywnie partnerkę. Białorusinka natomiast została ambasadorką jego firmy, Oakberry. To sieć kawiarni mająca swoje punkty w różnych częściach świata. Oferuje napoje i przekąski z jagodami acai, które Frangulis regularnie prezentuje w swoich mediach społecznościowych.

Aryna Sabalenka Adam Hunger AFP

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis IMAGO/Mark Greenwood Newspix.pl

Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu Zabi ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP