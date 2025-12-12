Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka w centrum burzy, a tu taki wpis jej partnera. Nocą opublikował zdjęcie

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Po intensywnym sezonie pełnym sukcesów Aryna Sabalenka wraz z partnerem Georgiosem Frangulisem spędzili wspólnie wakacje na Malediwach. Czas na odpoczynek miał jednak pewne ograniczenia, bo Białorusinka jeszcze w tym roku wystąpi na turnieju "Bitwa płci", do którego będzie potrzebowała się przygotować. Już sam jej udział w wydarzeniu wywołał ogromne kontrowersje. Niedługo przed startem jej partner opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowe zdjęcie z Białorusinką.

Młoda kobieta ubrana sportowo, z rakietą tenisową i torbą sportową, wychodzi z budynku w towarzystwie dwóch mężczyzn. W tle widać ceglany mur i fragment drzwi, a na pierwszym planie fragment roślinności.
Georgios Frangulis i Aryna SabalenkaDylan Travis/ABACANewspix.pl

Aryna Sabalenka, w przeciwieństwie do lwiej części topowych tenisistek nie może pozwolić sobie na dłuższy odpoczynek przed Nowym Rokiem. Niedawno wystąpiła w pokazowym turnieju w Atlancie, a tuż przed końcem 2025 roku czeka ją jeszcze jedno wyzwanie.

Burza wokół Sabalenki. Wszystko przez występ w "Bitwie płci"

Liderka rankingu WTA weźmie 28 grudnia udział w "Bitwie płci" - pokazowym meczu z Nickiem Kyrgiosem. To nawiązanie do historycznego pojedynku Billie Jean King i Bobbiego Riggsa z 1973 roku. Białorusinka będzie starała się udowodnić, że kobiety mogą rywalizować z mężczyznami. Do tej pory próby brutalnie weryfikowała rzeczywistość, o czym przekonały się m.in. siostry Williams.

Sabalenka znalazła się w centrum burzy w związku z udziałem w "bitwie płci". Fani zwracali uwagę, że Kyrgios to skandalista i seksista, który wielokrotnie dyskredytował kobiecy tenis. Białorusinka zdaje się tym jednak kompletnie nie przejmować, a w towarzystwie Australijczyka czuje się dość swobodnie, czego wyraz dała w ostatnim wywiadzie u Piersa Morgana, gdzie wspólnie wystąpili.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Georgios Frangulis opublikował nocą wpis. Wyjątkowe zdjęcie z Sabalenką

Na nieco ponad dwa tygodnie przed "Bitwą płci" wpis w mediach społecznościowych udostępnił partner Sabalenki - Georgios Frangulis. Nocą opublikował on dwa zdjęcia z tenisistką. 

Zobacz również:

Iga Świątek weźmie udział w rozgrywkach United Cup 2026
Iga Świątek

6:0, 6:1 i popis Świątek, po 12 miesiącach nadszedł rewanż. Jest reakcja organizatorów

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Na pierwszym z nich Sabalenka pozuje w futrze, a para prezentuje drogie zegarki. Na drugim, już w innych stylizacjach tenisistka zajęła miejsce u jego boku, a ze zdjęcia biło uczucie, jakim siebie darzą, co zawodniczka często podkreśla w wywiadach, a także w mediach społecznościowych.

    Para elegancko ubranych osób pozuje razem w pomieszczeniu, na drugim planie widoczna jest choinka oraz prezenty.
    Aryna Sabalenka u boku Gergiosa FrangulisaInstargram/georgiosfrangulismateriał zewnętrzny

    Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis zaczęli randkować ze sobą ponad rok temu. Grecki biznesmen jest starszy od tenisistki o osiem lat. Jest już niemal na stałe członkiem jej sztabu i towarzyszy jej w wielu turniejach, wspierając aktywnie partnerkę. Białorusinka natomiast została ambasadorką jego firmy, Oakberry. To sieć kawiarni mająca swoje punkty w różnych częściach świata. Oferuje napoje i przekąski z jagodami acai, które Frangulis regularnie prezentuje w swoich mediach społecznościowych.

    Zobacz również:

    Marta Nawrocka, Karol Nawrocki
    Sportowe życie

    Minęły 4 miesiące, odkąd Nawrocka jest pierwszą damą, a tu takie wieści. Potwierdziło się

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Uśmiechnięta kobieta w sportowym stroju tenisowym na korcie, wokół niej widownia na trybunach.
    Aryna SabalenkaAdam HungerAFP
    Kobieta w sportowym stroju i mężczyzna z plecakiem idą razem po korcie trawiastym, niosąc torby i akcesoria tenisowe. W tle widoczne zielone ogrodzenie oraz naturalna roślinność.
    Aryna Sabalenka i Georgios FrangulisIMAGO/Mark GreenwoodNewspix.pl
    Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu Zabi
    Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu ZabiANDREJ ISAKOVIC / AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja