Sabalenka świętowała, a tu zaskoczenie. Ukochany dał się w końcu namówić

Georgios Frangulis stara się twardo stąpać po ziemi, ale widać, że jest ogromnie zakochany w swojej partnerce. Postanowił w końcu się ugiąć i dał się namówić Sabalence na jedną rzecz.

Aryna Sabalenka z prestiżową nagrodą

Aryna Sabalenka zdobyła Laureusa dla najlepszej sportsmenki roku. Tytuł po pięciu latach wrócił do tenisistek. W 2021 roku zdobyła go Naomi Osaka, która przeżywała wówczas swój najlepszy sportowy sezon. Teraz na szczyt zawitała Sabalenka, niekwestionowana liderka rankingu, która jeszcze nie rozpoczęła sezonu na kortach ziemnych przez wzgląd na swoją kontuzję.

Do nagrody dwukrotnie nominowana była Iga Świątek - Polka miała na nią szansę w 2023 i 2024 roku. Wtedy pokonały ją lekkoatletka Shelly-Ann Fraser-Pryce oraz piłkarka Aitana Bonmatí. Sabalenka za to zamieniła swoją drugą nominację w statuetkę.

Aryna Sabalenka namówiła swojego partnera

Dzięki wygranej Sabalenka miała więcej argumentów, by namówić na coś swojego partnera - chodziło o wspólne nagranie TikToka, na którym pokazaliby się w odświętnych strojach. Frangulis postanowił spełnić prośbę swojej ukochanej.

Na nagraniu wystąpili razem. Najpierw pokazali się w swoich codziennych strojach, a potem zmienili je na wieczorowe. "Przekonałam Georgiosa, żeby zrobił ze mną TikToka, więc wygrałam wczoraj na więcej sposobów niż jeden" - śmiała się tenisistka. Już niebawem rozpocznie zmagania w Madrycie. Pierwszy mecz rozegra najwcześniej we czwartek 23 kwietnia.

Aryna Sabalenka Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis

