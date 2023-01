Wooow kochani... co się właśnie stało? Boję się, że to wszystko było snem i zaraz się obudzę. To wszystko jeszcze się trawi, ale nie mogłabym być szczęśliwsza w tej chwili. Dziękuję bardzo za całe wsparcie w ciągu tych kilku tygodni, naprawdę doceniam. Wciąż czytam wszystkie wiadomości od was. Kocham was. Dziękuję mojej drużynie za to, że zawsze była przy mnie i bez względu na wszystko. Jestem dumna, że mogę nazywać was rodziną. Przesyłam mnóstwo miłości mojej rodzinie, która została w domu

~ - możemy przeczytać w poście.