Sabalenka rozbiła małżeństwo? Wszystko się nagrało, tak ujawniono jej partnera

Życie miłosne Aryny Sabalenki od lat jest obiektem ogromnego zainteresowania ze strony opinii publicznej. Nasiliło się ono po tragicznych wydarzeniach z 2024 roku. W marcu tamtego roku media obiegła smutna wiadomość o śmierci Konstantina Kołcowa, z którym związana była Białorusinka. Jak się okazało, wówczas para była już po rozstaniu. Mimo to mocno wstrząsnęło to tenisistką.

Śmierć byłego partnera mocno poruszyła Sabalenkę

Stosunkowo niedługo po tych tragicznych wydarzeniach Sabalenka była widywana w bliskim otoczeniu "króla nocnego życia Miami" - Davida Grutmana. Wbrew plotkom, które wykiełkowały błyskawicznie, nie łączyło jej z nim nic więcej. W przeciwieństwie do Georgiosa Frangulisa.

Właściciel marki Oakberry został przyłapany w trakcie Madryt Open, jak aktywnie kibicuje Sabalence z trybun. Uchwycono nawet jego emocjonalną reakcję po jednym z punktów dla zawodniczki z Mińska.

Rozwiń

Learner Tien - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tak ujawniono nowego partnera Sabalenki. Wszystko się nagrało

Niedługo później białoruski portal by.tribuna.com ogłosił sensacyjną nowinę. Dziennikarze opublikowali nagranie, na którym widać całujących się Sabalenkę i Frangulisa po jednym z treningów. Opinia publiczna nie miała już wątpliwości - oto nowy partner tenisistki.

Spore kontrowersje wywołał fakt, że Frangulis był żonaty. Gdy do mediów wypłynęła informacja o romansie z biznesmenem, pojawiły się liczne zarzuty pod adresem Sabalenki, jakoby rozbiła ona jego małżeństwo. Zwłaszcza że potwierdziła to żona Frangulisa.

Jestem żoną Georgiosa, ale myślę, że wniosę pozew o rozwód. Oni mają romans od Kalifornii

Obecnie Sabalenka i Frangulis nie kryją się już ze swoją romantyczną relacją. Regularnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami ze wspólnie spędzanych chwil, a w opisach nie brakuje ciepłych słów, a nawet wyznań miłości.

"Poznaliśmy się, kiedy podpisywałam kontrakt z Oakberry. To założyciel i właściciel marki. Podeszłam zobaczyć się z teamem, a on tam był. Porozmawialiśmy chwilę, ale później po prostu poszliśmy na kolację i tak to się wszystko zaczęło. Jesteśmy razem od roku. (...) Bardzo ważne jest dla mnie, żeby mój partner był przy mnie. To naprawdę fajne, że jego praca ma zasięg globalny. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma tyle szczęścia co ja, żeby mieć partnera, który może podróżować ze mną, jednocześnie pracując. Po prostu fajnie jest widzieć go w boksie, kiedy gram. Motywuje mnie do dalszej pracy. To dla mnie wiele znaczy" - wyznała w lipcu liderka rankingu WTA.

Aryna Sabalenka TIMOTHY A.CLARY AFP

Georgios Frangulis William West AFP

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis Al Bello AFP