Sabalenka "przewidziała" swoją przyszłość. Tak teraz wygląda jej życie

Aryna Sabalenka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego tenisa. Białorusinka od kilku już sezonów pozostaje w ścisłej czołówce światowego rankingu kobiecego tenisa, a media z całego świata interesowały się nią bardzo intensywnie jeszcze zanim została liderką tego zestawienia. Jej dynamiczny styl gry i wyrazista osobowość sprawiły, że szybko stała się jedną z twarzy kobiecego touru.

Aryna Sabaleka o swojej pasji poza kortem. "Udowadniam samej sobie..."

Choć na korcie kojarzona jest głównie z siłą, koncentracją i sportową agresją, poza nim pokazuje zupełnie inne oblicze. Kilka lat temu Sabalenka przyznała w jednym z wywiadów, że jej "hobby" poza tenisem jest… robienie się na bóstwo i udział w sesjach zdjęciowych.

"Nie wiem, czy można to nazwać moim hobby, ale lubię piękne zdjęcia. Udowadniam samej sobie, że potrafię dobrze wyglądać, bo przez większość czasu nie przepadam za byciem "glamour". Ale lubię patrzeć na siebie w makijażu i w pięknej sukience" - wyjawiła wówczas (cytat za portalem sports.ru).

W tamtym czasie pochodząca z Mińska gwiazda traktowała to raczej jako formę swego rodzaju zabawy, nie przypuszczając jeszcze, że w przyszłości stanie się jedną z głównych promotorek swojego wizerunku, a podobne aktywności będą niemal codziennością w jej życiu.

Dziś Sabalenka jest ikoną nie tylko w świecie tenisa, ale również w świecie mody. Czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa ciągle zapraszana jest na ważne eventy, czerwone dywany, zasiada w pierwszych rzędach na pokazach najnowszych kolekcji znanych projektantów, a sama jest ambasadorką m.in. jednego z najwybitniejszych włoski domów mody - Gucci. Ponadto tenisistka regularnie pojawia się na okładkach znanych magazynów modowych pokazując, że bycie sportsmenką niekoniecznie musi "przeszkadzać" w byciu kobiecą i pewną siebie. "Moda to piękny świat" - stwierdziła podczas jednej z konferencji prasowych.

Obecnie Aryna Sabalenka przebywa w Hiszpanii, gdzie w stolicy rozgrywany jest turniej Mutua Madrid Open. Białorusinka broni tam wywalczonego przed rokiem tytułu, a w ćwierćfinale zmierzy się z Amerykanką Hailey Baptiste. Mecz zaplanowano na wtorek 28 kwietnia, a panie wyjdą na kort nie wcześniej niż o godzinie 20.00.

