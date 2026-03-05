!criticalCSS &&

Sabalenka pokazała zaręczynowy pierścionek i się zaczęło. Cena zwala z nóg

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

3 marca będzie dla Aryny Sabalenki dniem, który zapamięta na długo. To właśnie wtedy, po dwóch latach od rozpoczęcia znajomości, Białorusinka została zapytana przez Georgiosa Frangulisa, czy za niego wyjdzie i odpowiedziała: "Tak". Od razu postanowiła pochwalić się swoim zaręczynowym pierścionkiem. Okazało się, że ten kosztował fortunę. Brazylijczyk postarał się dla swojej gwiazdy.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis idą obok siebie; sportowy strój i czerwona torba oraz biała koszulka i okulary.
Aryna Sabalenka i Georgios FrangulisJavier Garcia/ShutterstockEast News

Liderka rankingu WTA została kompletnie zaskoczona oświadczynami. Miała za złe swojemu partnerowi i członkini sztabu zajmującej się mediami społecznościowymi, że nie miała okazji się wyszykować. Niespodzianka bardzo się jej jednak spodobała i od dwóch dni w Białorusinka chwali się swoim pierścionkiem w mediach społecznościowych.

A jednak. Aryna Sabalenka i jej partner podjęli decyzję ws. ich związku

Aryna Sabalenka się zaręczyła. Gratulacje z całego świata

Aryna Sabalenka szykuje się do turnieju w Indian Wells, a w międzyczasie okazało się, że jej partner, Georgios Frangulis, postanowił zrobić jej niemałą niespodziankę. Mężczyzna oświadczył się swojej ukochanej 3 marca, wcześniej organizując całą niespodziankę we współpracy ze sztabem Białorusinki.

Na jej Instagramie szybko pojawiło się nagranie z tego wydarzenia. W komentarzach gratulowała jej m.in. Jelena Djoković, żona Novaka Djokovicia, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Coco Gauff, Amanda Anisimova czy David Beckham. Gwiazda chętnie chwaliła się swoim pierścionkiem, a reporterzy "Daily Mail" postanowili sprawdzić, ile ten mógł kosztować. Okazało się, że Frangulis musiał wydać małą fortunę.

Georgios Frangulis się postarał. Tyle kosztował pierścionek zaręczynowy dla Sabalenki

Ekspert "Daily Mail", Rustin Yasavolian, postanowił oszacować, ile mógł kosztować pierścionek Sabalenki. Zrobił to na podstawie tego, co udało mu się zobaczyć w kontekście kamieni i ich wartości. Wcześniej o samym pierścionku opowiedziała Isabela Grutman, u której Frangulis zamówił biżuterię.

Sabalenka doświadczyła tragedii, tak zachował się Frangulis. To dlatego są razem

W platynowym pierścionku osadzono owalny diament o masie ponad 12 karatów i wkomponowano również szmaragdowe akcenty - szmaragdy to ulubione kamienie Sabalenki i Frangulis postarał się, by i one znalazły się w tak ważnym dla niej pierścionku. Według analizy Yasavoliana, to, co nosi teraz dumnie na palcu Aryna Sabalenka mogło kosztować między 500 tys. a 800 tys. dolarów, czyli w przeliczeniu między ok. 1,8 mln zł a niemal 3 mln zł. To się nazywa gest.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka i Georgina Rodriguez są fankami marki Hermes
Sportowe życie

Georgina w Paryżu z dodatkiem wartym fortunę. Jego fanką jest też Sabalenka

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Uśmiechnięta kobieta otrzymuje pocałunek w policzek od mężczyzny w tłumie ludzi, atmosfera radosna i pełna emocji, wokół widoczne są wyrazy wsparcia i gratulacje.
Aryna Sabalenka i Georgios FrangulisSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu Zabi
Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu ZabiANDREJ ISAKOVIC / AFPAFP
Artur Szalpuk - najlepsze akcje MVP meczu Asseco Resovia - Knack RoeselarePolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja