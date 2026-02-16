Sabalenka nie wytrzymała, musiała się pochwalić. I to chwilę po wycofaniu z Dubaju

Sabalenka nie wzięła udziału zarówno w turnieju w Dosze i nie planowała również swojego udziału w zmaganiach w Dubaju. Białorusinka nie osiągała tam nigdy wysokich wyników i swoje siły szykuje na nadchodzące zawody w Indian Wells.

Aryna Sabalenka wycofała się z turniejów. Tak odpoczywa

Podobnie jak Iga Świątek, Sabalenka postanowiła zrobić sobie trochę więcej wolnego od turniejów. Polka zrezygnowała tylko z tego w Dubaju, a jej największa rywalka stwierdziła, że nie będzie brała udziału w aż dwóch kolejnych zmaganiach. Białorusinka w ostatnim czasie częściej rezygnuje z kolejnych turniejów na rzecz odpoczynku.

Liderka rankingu WTA w międzyczasie pokazywała, co robiła, kiedy inne tenisistki walczyły m.in. w Dosze. Okazało się, że ostatnie dni spędziła u boku swojego ukochanego, Georgiosa Frangulisa. Para postanowiła także zorganizować sobie bardzo serduszkowe walentynki.

Aryna Sabalenka pochwaliła się zdjęciami z walentynek

Sabalenka pokazała parę zdjęć z walentynek. Ona i jej ukochany bawili się przy bukietach ukształtowanych w serca - Białorusinka dostała je właśnie od Frangulisa. Oprócz tego Brazylijczyk miał przy sobie walentynkowe muffiny. Tenisistka, kiedy tylko pojawiła się ku temu okazja, wstawiła zdjęcia na Instagram.

Ubrana w czerwoną sukienkę Sabalenka założyła na tę okazję perłowy naszyjnik i nałożyła stosunkowo łagodny makijaż. Widać, że spędziła z Frangulisem przemiły wieczór. Niebawem będzie musiała wrócić do treningów, by na Indian Wells pojawić się w doskonałej formie.

Aryna Sabalenka wycofała się z turnieju w Dosze, tego samego dnia ważny komunikat nadali organizatorzy turnieju Indian Wells IZHAR KHAN AFP

Aryna Sabalenka MARK AVELLINO AFP

