Sabalenka nie wytrzymała, musiała się pochwalić. I to chwilę po wycofaniu z Dubaju

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Aryna Sabalenka postanowiła wycofać się z obu turniejów WTA 1000, które odbywają się na Bliskim Wschodzie zaraz po Australian Open. Białorusinka zamiast tego postanowiła odpocząć i spędzić czas ze swoim ukochanym, Georgiosem Frangulisem. Dzięki temu udało im się spędzić razem walentynki. Gwiazda tenisa natychmiast pochwaliła się zdjęciami.

Młoda kobieta w białej koszulce siedzi z założonymi dłońmi na brodzie, robiąc zabawną minę, na jej uszach wiszą ozdobne kolczyki, w tle rozmazane logo i napisy.
Aryna SabalenkaDavid GrayAFP

Sabalenka nie wzięła udziału zarówno w turnieju w Dosze i nie planowała również swojego udziału w zmaganiach w Dubaju. Białorusinka nie osiągała tam nigdy wysokich wyników i swoje siły szykuje na nadchodzące zawody w Indian Wells.

Aryna Sabalenka wycofała się z turniejów. Tak odpoczywa

Podobnie jak Iga Świątek, Sabalenka postanowiła zrobić sobie trochę więcej wolnego od turniejów. Polka zrezygnowała tylko z tego w Dubaju, a jej największa rywalka stwierdziła, że nie będzie brała udziału w aż dwóch kolejnych zmaganiach. Białorusinka w ostatnim czasie częściej rezygnuje z kolejnych turniejów na rzecz odpoczynku.

Liderka rankingu WTA w międzyczasie pokazywała, co robiła, kiedy inne tenisistki walczyły m.in. w Dosze. Okazało się, że ostatnie dni spędziła u boku swojego ukochanego, Georgiosa Frangulisa. Para postanowiła także zorganizować sobie bardzo serduszkowe walentynki.

Aryna Sabalenka pochwaliła się zdjęciami z walentynek

Sabalenka pokazała parę zdjęć z walentynek. Ona i jej ukochany bawili się przy bukietach ukształtowanych w serca - Białorusinka dostała je właśnie od Frangulisa. Oprócz tego Brazylijczyk miał przy sobie walentynkowe muffiny. Tenisistka, kiedy tylko pojawiła się ku temu okazja, wstawiła zdjęcia na Instagram.

Ubrana w czerwoną sukienkę Sabalenka założyła na tę okazję perłowy naszyjnik i nałożyła stosunkowo łagodny makijaż. Widać, że spędziła z Frangulisem przemiły wieczór. Niebawem będzie musiała wrócić do treningów, by na Indian Wells pojawić się w doskonałej formie.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis
Sportowe życie

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Zawodniczka tenisowa w kolorowym stroju zasłania twarz dłonią w geście rozczarowania lub zmęczenia, na jej szyi widoczny złoty łańcuszek, w tle rozmyta postać oraz elementy kortu.
Aryna Sabalenka wycofała się z turnieju w Dosze, tego samego dnia ważny komunikat nadali organizatorzy turnieju Indian WellsIZHAR KHANAFP
Zawodniczka tenisowa w kolorowej sukience sportowej trzymająca rakietę na korcie podczas meczu przy sztucznym oświetleniu, w tle niewyraźna sylwetka innej osoby.
Aryna SabalenkaMARK AVELLINOAFP
