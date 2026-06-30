Sabalenka naprawdę wyszła w tym na korty Wimbledonu. Cena zwala z nóg

Nie jest wcale tajemnicą, że Aryna Sabalenka nie stroni od luksusu i doskonale odnajduje się w roli głównej promotorki kobiecego tenisa. Liderka światowego rankingu regularnie pojawia się na okładkach znanych magazynów modowych, a na swoim koncie ma współpracę z wieloma prestiżowymi markami.

Jakiś czas temu Białorusinka została ambasadorką marki oferującej luksusową biżuterię. W zestawach tej marki 28-latka miała okazję występować m.in. podczas Australian Open i turnieju Rolanda Garrosa. Jak się okazuje, specjalny set dla czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej przygotowano również z okazji trwającej obecnie 139. edycji Wimbledonu.

"Jestem podekscytowana, aby podzielić się z Wami moim spersonalizowanym zestawem biżuterii, który stworzyłam we współpracy z Material Good na Wimbledon. Zainspirowany ponadczasową elegancją i tradycją tego turnieju, każdy szczegół został starannie zaprojektowany, aby odzwierciedlał mój osobisty styl - od moich ulubionych szmaragdów i kamieni w kształcie serc, po wyrazistą oprawę bezel" - zapowiedziała Sabalenka na swoim profilu na Instagramie.

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Na oficjalnej stronie internetowej marki można kupić dokładne tę samą biżuterię, w której Białorusinka walczy o końcowe trofeum na kortach Wimbledonu. Nie ujawniono jeszcze ceny za naszyjnik, jednak wiadomo, że za kolczyki zapłacić trzeba 47,2 tys. dolarów, a więc około 178 tys. złotych. Bransoletka na kostkę natomiast to koszt 32,7 tys. dolarów, czyli około 123 tys. złotych. Już za te dwie rzeczy zapłacić więc trzeba około 303 tys. złotych.

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Aryna Sabalenka w pierwszej rundzie Wimbledonu bez większego wysiłku pokonała Teodorę Kostović 6:2, 6:3 i awansowała do kolejnej rundy, w której zmierzy się z Amerykanką McCartney Kessler. Ta na starcie odprawiła z kwitkiem Ukrainkę Ołeksandrę Olijnykową 6:0, 6:0.

Białorusinka na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club walczy o piąte w karierze wielkoszlemowe trofeum. Wcześniej wygrywała ona Australian Open w sezonach 2023 i 2024 oraz US Open w latach 2024 i 2025.

Aryna Sabalenka KENTARO TOMINAGA AFP

Aryna Sabalenka KENTARO TOMINAGA AFP

Aryna Sabalenka KENTARO TOMINAGA AFP





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