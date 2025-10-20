Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sabalenka nagle "przyłapana" bez partnera. Sama się pochwaliła, poruszenie wśród kibiców

Aryna Sabalenka postanowiła odpocząć przed ostatnimi turniejami WTA. Liderka rankingu spakowała walizki i pojechała do Dubaju. Okazało się, że na miejscu pojawiła się bez swojego partnera, Georgiosa Frangulisa. U jej boku była jednak inna osoba. Tenisistka od razu się przyznała i pokazała całemu światu. Była ogromnie szczęśliwa.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaPETER PARKSAFP

Sabalenka w ostatnim czasie postanowiła często odpoczywać w różnych okolicznościach przyrody. Chwaliła się m.in. zdjęciami z Grecji, gdzie spędzała dnie m.in. z Novakiem Djokoviciem, czy z Hongkongu. Teraz wybrała Dubaj.

Aryna Sabalenka wypoczywa w Dubaju

Czas między turniejami Aryna Sabalenka postanowiła spędzić na wypoczynku. Po tym, jak nie udało jej się obronić tytułu w Wuhan, postanowiła wykorzystać maksymalnie czas na regenerację i wakacje.

Gwiazda postanowiła na miejsce pojechać jednak bez swojego partnera. Tym razem spędziła czas ze swoją przyjaciółką, Paulą Badosą. Od razu postanowiła się tym pochwalić. Wstawiła wspólne zdjęcia.

Aryna Sabalenka i Paula Badosa są połączone wyjątkową więzią

"Bardzo potrzebny babski dzień z moją bestie" - cieszyła się Sabalenka. Pokazała całą galerię własnych zdjęć w bikini oraz takich, na których pozowała właśnie z Badosą.

Obie tenisistki łączy wyjątkowa więź. Znają się od lat i lubią spędzać ze sobą czas. Obie panie dają sobie również sporo drogich prezentów i starają się wspierać nawzajem w trudnych momentach.

Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu Zabi
Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu ZabiANDREJ ISAKOVIC / AFPAFP
Kobieta w sportowym stroju tenisowym na korcie, wyraźnie skoncentrowana, nosi kilka delikatnych naszyjników, jej włosy są upięte, tło rozmyte.
Aryna SabalenkaCHARLY TRIBALLEAU AFP

