Sabalenka w ostatnim czasie postanowiła często odpoczywać w różnych okolicznościach przyrody. Chwaliła się m.in. zdjęciami z Grecji, gdzie spędzała dnie m.in. z Novakiem Djokoviciem, czy z Hongkongu. Teraz wybrała Dubaj.

Aryna Sabalenka wypoczywa w Dubaju

Czas między turniejami Aryna Sabalenka postanowiła spędzić na wypoczynku. Po tym, jak nie udało jej się obronić tytułu w Wuhan, postanowiła wykorzystać maksymalnie czas na regenerację i wakacje.

Sabalenka pokonuje Raducanu po 3-godzinnej walce w Cincinnati AP © 2025 Associated Press

Gwiazda postanowiła na miejsce pojechać jednak bez swojego partnera. Tym razem spędziła czas ze swoją przyjaciółką, Paulą Badosą. Od razu postanowiła się tym pochwalić. Wstawiła wspólne zdjęcia.

Aryna Sabalenka i Paula Badosa są połączone wyjątkową więzią

"Bardzo potrzebny babski dzień z moją bestie" - cieszyła się Sabalenka. Pokazała całą galerię własnych zdjęć w bikini oraz takich, na których pozowała właśnie z Badosą.

Obie tenisistki łączy wyjątkowa więź. Znają się od lat i lubią spędzać ze sobą czas. Obie panie dają sobie również sporo drogich prezentów i starają się wspierać nawzajem w trudnych momentach.

Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu Zabi ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

Aryna Sabalenka CHARLY TRIBALLEAU AFP