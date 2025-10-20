Sabalenka nagle "przyłapana" bez partnera. Sama się pochwaliła, poruszenie wśród kibiców
Aryna Sabalenka postanowiła odpocząć przed ostatnimi turniejami WTA. Liderka rankingu spakowała walizki i pojechała do Dubaju. Okazało się, że na miejscu pojawiła się bez swojego partnera, Georgiosa Frangulisa. U jej boku była jednak inna osoba. Tenisistka od razu się przyznała i pokazała całemu światu. Była ogromnie szczęśliwa.
Sabalenka w ostatnim czasie postanowiła często odpoczywać w różnych okolicznościach przyrody. Chwaliła się m.in. zdjęciami z Grecji, gdzie spędzała dnie m.in. z Novakiem Djokoviciem, czy z Hongkongu. Teraz wybrała Dubaj.
Aryna Sabalenka wypoczywa w Dubaju
Czas między turniejami Aryna Sabalenka postanowiła spędzić na wypoczynku. Po tym, jak nie udało jej się obronić tytułu w Wuhan, postanowiła wykorzystać maksymalnie czas na regenerację i wakacje.
Gwiazda postanowiła na miejsce pojechać jednak bez swojego partnera. Tym razem spędziła czas ze swoją przyjaciółką, Paulą Badosą. Od razu postanowiła się tym pochwalić. Wstawiła wspólne zdjęcia.
Aryna Sabalenka i Paula Badosa są połączone wyjątkową więzią
"Bardzo potrzebny babski dzień z moją bestie" - cieszyła się Sabalenka. Pokazała całą galerię własnych zdjęć w bikini oraz takich, na których pozowała właśnie z Badosą.
Obie tenisistki łączy wyjątkowa więź. Znają się od lat i lubią spędzać ze sobą czas. Obie panie dają sobie również sporo drogich prezentów i starają się wspierać nawzajem w trudnych momentach.