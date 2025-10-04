Sabalenka nadała niespodziewany komunikat. Zmaga się z poważnymi problemami

Tenisiści spędzają wiele godzin na otwartych kortach, gdzie są bezpośrednio narażeni na intensywne promieniowanie słoneczne. Długotrwała ekspozycja na słońce zwiększa ryzyko poparzeń, przedwczesnego starzenia się skóry, a także groźnych chorób, takich jak nowotwory skóry. Dlatego stosowanie kremów z filtrem UV jest dla nich nie tylko elementem codziennej pielęgnacji, ale przede wszystkim koniecznością zdrowotną. Regularne nakładanie preparatów ochronnych pozwala zmniejszyć szkodliwe skutki promieniowania i zapewnia bezpieczniejsze warunki do gry oraz treningów.

Aryna Sabalenka ma problemy dermatologiczne. "Robię, co mogę"

Aryna Sabalenka do tematu ochrony skóry przed oddziaływaniem promieniowania słonecznego przez lata podchodziła z dystansem i podczas występów na korcie skupiała się całkowicie na grze, kompletnie zapominając o ochronie swojego ciała przez niebezpieczeństwami. Skutek jej działań nie mógł być inny - dziś białoruska gwiazda mierzy się z poważnymi zmianami skórnymi. Jak wyznała z najnowszym vlogu na swoim kanale YouTube, jej skóra twarzy znajduje się obecnie w takiej kondycji, jak u starszej kobiety.

"Robiłam scan twarzy, który pokazał zniszczenia mojej skóry, te wykazały, że mam skórę 55-latki. Dlatego, robię, co mogę i smaruję skórę prawie co godzinę. Mam nadzieję, że to pomoże" - wyjawiła 27-latka.

Aryna Sabalenka na ten moment obserwuje jedynie widoczne oznaki starzenia się skóry, jednak wielu tenisistów poznało najgorsze skutki nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Andy Roddick w maju 2024 roku wyznał, że odkąd przestał grać na korcie, walczy z różnymi rodzajami raka skóry. Apelował wówczas do rodziców młodych tenisistów, aby ci pilnowali swoje pociechy i dbali o to, aby ich dzieci od najmłodszych lat stosowały odpowiednie kremy z filtrem.

Z nowotworem skóry kilkukrotnie walczyła już także amerykańska tenisistka Madison Brengle. W ubiegłym roku nowotwór skóry zdiagnozowano u niej po raz trzeci, sportsmenka jednak nie poddaje się i robi wszystko, co w jej mocy, aby wygrać walkę z chorobą.

