Duże zmiany w życiu osobistym Aryny Sabalenki. Na początku marca pochwaliła się fanom zaręczynami z Georgiosem Frangulisem, z którym spotyka się od 2024 roku. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała wideo dokumentujące moment, w którym Grek klęka przed nią na jedno kolano i prosi o rękę. Tenisistka bez wahania powiedziała "tak". "Ty i ja na zawsze. 3.3.2026" - skomentowała we wpisie. "W końcu mogę nazywać go kimś więcej. Narzeczony" - dodała później.

Krótko po tym Białorusinka przekierowała uwagę na sprawy zawodowe. Rozpoczęła bowiem zmagania w Indian Wells. To jej pierwszy turniej po styczniowym Australian Open, w którym uległa w finale Jelenie Rybakinie. W Dosze i Dubaju jej zabrakło. Teraz, w rywalizacji w Kalifornii, zwyciężyła w pierwszych trzech meczach: z Himeno Sakatsume, Jaqueline Cristian oraz Naomi Osaką. Po spotkaniu z podopieczną Tomasza Wiktorowskiego federacja WTA postanowiła coś ogłosić.

Wielkie zmiany w życiu Sabalenki. Podzieliła się szczegółami podczas konferencji

W 1/8 finału Indian Wells Aryna Sabalenka zmierzyła się z Naomi Osaką, wygrywając 6:2, 6:4. Po wszystkim pojawiła się na konferencji prasowej, i to nie sama. Towarzyszył jej Ash - piesek rasy Cavalier King Charles Spaniel, który niedawno dołączył do teamu. Pojawienie się nowego członka tenisowej rodziny Białorusinki nie umknęło uwadze WTA. Opublikowano ujęcie uśmiechniętej od ucha do ucha Aryny z Ashem prosto ze spotkania z dziennikarzami i napisano: "W pracy z mamą".

"Ash, wiedz, że twoja mama to naprawdę świetna kobieta", "To jest takie słodkie", "W ostatnich dniach Sabalenka wygrywa na korcie i poza nim. Ma szczeniaczka, zaręczyła się i wygrywa mecze. Nie mogło ułożyć się dla niej lepiej", "Ash jest taki słodki" - komentują zachwyceni widokiem internauci.

Podczas konferencji liderka rankingu WTA zdradziła, że Ash ma zauważalny dobry wpływ na jej nastawienie i nastrój. Już teraz pomaga jej w zrelaksowaniu się i zachowaniu emocjonalnego balansu w trakcie wymagającego sezonu naznaczonego presją i licznymi podróżami. "Jest po prostu moim wsparciem psychicznym. Czuję się o wiele bardziej ustabilizowana, spokojniejsza, mam większą kontrolę" - obwieściła.

Ilekroć czuję, że zaczynam pieklić się na moją drużynę, po prostu głaszczę Asha i jest mi lepiej

Przy okazji wyjaśniła też, skąd imię jej psa. Ma ono historię tenisową. Okazuje się, że przed US Open ona i Frangulis zawarli umowę z trenerem Antonem Dubrowem, że jeśli wygra nowojorski turniej, dostanie szczeniaka. "Uznaliśmy, że imię musi być związane z Nowym Jorkiem. Apple nie brzmiało dobrze, więc pomyśleliśmy o Arthurze Ashe. Ash to jest to" - podsumowała.

Teraz Sabalenkę czeka bardzo krótki moment przerwy, a potem następny, już ćwierćfinałowy, mecz z Victorią Mboko z Kanady. Spotkanie odbędzie się w czwartek 12 marca. Do tej pory panie miały okazję mierzyć się raz, w ostatnim Australian Open. Białorusinka wygrała wówczas 6:1, 7:6.

