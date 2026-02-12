Sabalenka ma słabość do luksusu. W to inwestuje zarobione pieniądze

Aryna Sabalenka nie tylko dominuje na światowych kortach jako liderka rankingu WTA, ale także imponuje stylem poza nimi. Białoruska mistrzyni, która na tenisowych arenach zarobiła już blisko 47 milionów dolarów, część fortuny przeznacza na luksusowe zegarki. W jej kolekcji dominuje jedna marka.

Po lewej stronie kobieta z długimi, falowanymi włosami uśmiecha się, ubrana w czarną bluzkę. Po prawej stronie ta sama kobieta trzyma trofeum i z dumą pokazuje dłoń z pierścionkiem, ubrana w srebrzystą kurtkę.
Aryna SabalenkaChristian Vierig/Getty Images, Jean CatuffeGetty Images

Aryna Sabalenka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych obecnie postaci światowego tenisa. Białorusinka imponuje nie tylko siłą i dynamiką na korcie, ale także sukcesami, które osiągnęła w stosunkowo młodym wieku. Od października 2024 roku jest liderką światowego rankingu kobiecego tenisa WTA, co jest efektem jej konsekwentnej pracy i wysokiej formy na największych turniejach. Zawodniczka z Mińska zdobyła już cztery tytuły wielkoszlemowe, wygrywając Australian Open 2023 i 2024 oraz US Open 2024 i 2025. Dzięki swoim wynikom do tej pory na korcie zarobiła imponującą kwotę 46 789 918 dolarów, którą - poza oczywistymi inwestycjami w karierę - przeznacza również na różnego rodzaju luksusy, takie jak ekskluzywne akcesoria.

Aryna Sabalenka ma pokaźną kolekcję zegarków

Jej zamiłowanie do luksusowych akcesoriów znalazło szczególne odzwierciedlenie w kolekcji zegarków. Sabalenka nie ukrywa, że ceni sobie dodatki o wysokiej jakości, a zwłaszcza czasomierze, które stanowią ważny element jej wizerunku zarówno na oficjalnych eventach, jak i podczas codziennych wyjść.

Kluczowym elementem kolekcji Sabalenki są zegarki marki Audemars Piguet, a więc marki, której Białorusinka jest od jakiegoś czasu ambasadorką. Wśród jej czasomierzy pojawiają się luksusowe modele z kultowej linii Royal Oak - symbol elegancji i precyzji.

Jednym z czasomierzy posiadanych przez tenisistkę jest model Royal Oak Selfwinding z żółtego złota i z turkusową tarczą, którego cena detaliczna to ponad 250 tys. złotych, jednak cena rynkowa może sięgać nawet 767 tys. złotych. 

W 2025 roku po wygranej w US Open Białorusinka odbierała trofeum w jeszcze cenniejszym czasomierzu. Wówczas do zdjęć pozowała w sukni od Magdy Butrym, a na jej nadgarstku błyszczał dumnie model Royal Oak Chronograph 26242OR z 18-karatowego złota, który jest wysadzany diamentami o szlifie brylantowym. Cena rynkowa tego zagarka sięga nawet 815 tys. złotych. 

Uśmiechnięta kobieta w eleganckiej różowej sukience siedzi na trybunach i trzyma w rękach duży srebrny puchar z wygrawerowanym napisem, prawdopodobnie zwyciężczyni turnieju sportowego.
Aryna Sabalenka z luksusowym zegarkiemCover ImagesEast News

Rok wcześniej podczas US Open na nadgarstku Aryny Sabalenki zauważyć można było model Royal Oak Offshore Chronograph "Rainbow" z oprawą wysadzaną 32 kolorowymi kamieniami szlachetnymi o szlifie bagietowym, tworzącymi tęczowy efekt. Jego cena detaliczna szacowana jest na nawet 488 tys. złotych. 

Zawodniczka w sportowej sukience całuje puchar, otoczona kolorowymi wstążkami na korcie tenisowym po wygranym turnieju.
Aryna SabalenkaKena Betancur/AFPEast News

Według doniesień medialnych w jej kolekcji można też znaleźć klasyczny Rolex Lady-Datejust, a więc model uwielbiany przez Igę Świątek.

Tenisistka w czerwonej sukience trzyma rakietę tenisową w jednej ręce i unosi zaciśniętą pięść, wyrażając emocje po udanym zagraniu. W tle zegar elektroniczny i logo marki Rolex.
Aryna SabalenkaFAYEZ NURELDINEAFP
Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym wykonuje gest pocałunku skierowanego do publiczności, w tle widoczny rozmyty tłum kibiców.
Aryna SabalenkaWilliam WestAFP
Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaJohn Walton/Press AssociationEast News
