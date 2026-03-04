Sabalenka i Frangulis ogłosili swoje zaręczyny na Instagramie. Okazało się, że Białorusinka w ogóle się tego nie spodziewała i na spotkanie z ukochanym nie przyszła "odpowiednio przygotowana". Dąsała się później na członkinię swojego sztabu odpowiedzialną na media społecznościowe, że ta nie dała jej znać, co takiego szykuje jej już narzeczony.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis są zaręczeni. Tak się poznali

W 2024 roku w życiu Aryny Sabalenki wydarzyło się bardzo wiele. Z jednej strony udało jej się wygrać Australian Open, ale z drugiej na wielu turniejach zatrzymywała się na pierwszych rundach. Choć po połowie sezonu odzyskała siły i później szła jak burza już do samego końca, to początek wydawał się dla niej ogromnie trudny.

Nic dziwnego - 18 marca dowiedziała się, że zmarł jej były już partner, białoruski hokeista Konstatin Kołcow. 42-latek był z Sabalenką przez trzy lata. Tenisistka dobrze poznała jego dzieci z poprzedniego małżeństwa i rozstała się z nim w początkowych tygodniach 2024 roku, nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy. Śmierć byłego partnera bardzo nią jednak wstrząsnęła.

Po raz pierwszy Sabalenka spotkała się z Frangulisem w styczniu 2024 roku. Podpisała przy jego udziale kontrakt z marką spożywczą Oakberry - to biznesowe "dziecko" Frangulisa, które rozwinął za pieniądze z polisy, które wypłacono mu po pokonaniu raka trzustki. Wtedy ich relacja była czysto biznesowa. Później jednak Brazylijczyk miał wykazać się dużą dozą empatii i był z aktualną liderką rankingu WTA, gdy ta próbowała poradzić sobie ze śmiercią Kołcowa.

Aryna Sabalenka wypłakała wiele łez na ramieniu Frangulisa

"Podpisaliśmy kontrakt, potem się poznaliśmy. W jakiś sposób zostaliśmy parą" - mówiła później w 2024 roku w rozmowie z "The Guardian" Sabalenka. Jak donosiły media, po śmierci Kołcowa tenisistka spędziła sporo czasu z Frangulisem, który dawał jej się wypłakać. Po raz pierwszy media zauważyły ich razem podczas turnieju w Madrycie, w kwietniu 2024 roku. Tam dotarła aż do finału, gdzie pokonała ją dopiero Iga Świątek.

W lipcu tamtego roku na profilu w mediach społecznościowych Frangulisa pojawiło się zdjęcie, na którym para obdarzała się pocałunkami. To oficjalnie kończyło spekulacje dotyczące natury ich relacji. Od tamtego czasu jego wsparcie było dla Białorusinki bardzo ważne - Frangulis postarał się dostosować swoje obowiązki tak, by spędzać jak najwięcej czasu z ukochaną i wspierać ją podczas touru.

To połączyło Sabalenkę i Frangulisa

Co ciekawe, Sabalenkę i Frangulisa połączył nie tylko wspólny kontrakt i tzw. "chemia", ale również sportowe zacięcie i zainteresowania. Brazylijczyk przepada za sportami motorowymi i został jednym ze sponsorów Formuły 1. Sam uczestniczył w ponad 120 wyścigach samochodowych Porsche GT3 Cup Challenge.

Widać również, że oboje lubią ćwiczyć i dbać o własne ciało. Poza tym często nawzajem sobie dokazują i mają podobne poczucie humoru, które widać w mediach społecznościowych. Zdaje się, że ostatnie dwa lata pokazały im, że ich życie zmierza w dobrym kierunku i razem są dla siebie ogromnym wsparciem.

Rozwiń

Rozwiń

Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis podczas Grand Prix F1 w Abu Zabi ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis Al Bello AFP

"Tę drużynę napędzi walka o mistrzostwo Polski". Eksperci szczerze o Jagiellonii Białystok Polsat Sport