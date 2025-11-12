Sabalenka dała się jednak przekonać. Wzięła przykład ze Świątek. Fani zachwyceni

Aryna Sabalenka wiedziała, że zakończy rok w roli liderki światowego rankingu jeszcze przed rozpoczęciem WTA Finals. Bardzo zależało jej jednak na triumfie w Rijadzie. Wszystko szło po jej myśli aż do finału.

W decydującej rozgrywce białoruska tenisistka musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny, ulegając jej 3:6, 6:7(0). Nie krył frustracji, co poskutkowało m.in. obraźliwym komentarzem pod adresem rywalki. "Raz do roku nawet kij wystrzeli" - rzuciła na tyle głośno, by wyłapały to ustawione wokół kortu mikrofony.

Aryna Sabelna już na zasłużonych wakacjach. Wybrała ulubione miejsce odpoczynku Igi Świątek

"To jeden z najfajniejszych wyjazdów na jakich byłam, a podróżuję całkiem sporo. Odpoczęłam i zapamiętam ten czas na długo" - pisała przed dwoma laty Iga Świątek, publikując w sieci zdjęcia z fantastycznych wakacjach na Malediwach.

To samo miejsce odwiedziła również w ubiegłym roku, zabierając w eskapadę siostrę i ojca.

Tym razem sezon Polki potrwa nieco dłużej. Wiceliderka światowego rankingu zdecydowała się wziąć udział w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup. Impreza odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 14-16 listopada. Oprócz naszej drużyny do rywalizacji przystąpią także Rumunki i Nowozelandki.

Na odpoczynek gdzieś pod palmami Świątek zdecyduje się zapewne w ostatniej dekadzie miesiąca lub grudniu. Na Malediwach już teraz zameldowała się natomiast Sabalenka. To jej pierwsza wizyta na tym archipelagu.

- Chyba po prostu usiądę na Malediwach, popijając moją ulubioną tequilę, i powspominam. Spróbuję przeanalizować swoje zachowanie, emocje. Myślę, że jak dotąd jest całkiem nieźle. Muszę po prostu trochę bardziej zadbać o siebie i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będę w lepszej formie - mówiła dziennikarzom krótko po porażce w finale WTA Finals.

I jak widać, plan udało jej się zrealizować. Jej fani nie kryją zachwytu zdjęciami, jakie Białorusinka masowo zamieszcza na Instagramie. Odwiedzone przez nią miejsce nazywają "rajem na ziemi".

