Sabalenka dała się jednak przekonać. Wzięła przykład ze Świątek. Fani zachwyceni

Łukasz Żurek

Iga Świątek sposobi się do turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup. Polscy kibice zobaczą ją już w najbliższy weekend w Gorzowie Wielkopolskim. Gdzie byłaby dzisiaj, gdyby nie chęć gry w biało-czerwonych barwach? Niewykluczone, że już na Malediwach, gdzie spędzała wakacje przed rokiem i przed dwoma laty. W jej ślady poszła teraz Aryna Sabalenka. Białorusinka, która zakończyła już sezon, właśnie pochwaliła się zdjęciami z pierwszej wizyty na rajskim archipelagu.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek - w ostatnich latach tylko one zasiadają na szczycie światowego rankingu
Aryna Sabalenka i Iga Świątek - w ostatnich latach tylko one zasiadają na szczycie światowego rankinguWANG ZHAO / BERTRAND GUAY / AFPAFP

Aryna Sabalenka wiedziała, że zakończy rok w roli liderki światowego rankingu jeszcze przed rozpoczęciem WTA Finals. Bardzo zależało jej jednak na triumfie w Rijadzie. Wszystko szło po jej myśli aż do finału.

W decydującej rozgrywce białoruska tenisistka musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny, ulegając jej 3:6, 6:7(0). Nie krył frustracji, co poskutkowało m.in. obraźliwym komentarzem pod adresem rywalki. "Raz do roku nawet kij wystrzeli" - rzuciła na tyle głośno, by wyłapały to ustawione wokół kortu mikrofony.

Aryna Sabelna już na zasłużonych wakacjach. Wybrała ulubione miejsce odpoczynku Igi Świątek

"To jeden z najfajniejszych wyjazdów na jakich byłam, a podróżuję całkiem sporo. Odpoczęłam i zapamiętam ten czas na długo" - pisała przed dwoma laty Iga Świątek, publikując w sieci zdjęcia z fantastycznych wakacjach na Malediwach.

To samo miejsce odwiedziła również w ubiegłym roku, zabierając w eskapadę siostrę i ojca.

Tym razem sezon Polki potrwa nieco dłużej. Wiceliderka światowego rankingu zdecydowała się wziąć udział w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup. Impreza odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 14-16 listopada. Oprócz naszej drużyny do rywalizacji przystąpią także Rumunki i Nowozelandki.

Świątek odebrała złoty medal olimpijski. Krytyczny incydent w środku nocy

    Na odpoczynek gdzieś pod palmami Świątek zdecyduje się zapewne w ostatniej dekadzie miesiąca lub grudniu. Na Malediwach już teraz zameldowała się natomiast Sabalenka. To jej pierwsza wizyta na tym archipelagu.

    - Chyba po prostu usiądę na Malediwach, popijając moją ulubioną tequilę, i powspominam. Spróbuję przeanalizować swoje zachowanie, emocje. Myślę, że jak dotąd jest całkiem nieźle. Muszę po prostu trochę bardziej zadbać o siebie i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będę w lepszej formie - mówiła dziennikarzom krótko po porażce w finale WTA Finals.

    I jak widać, plan udało jej się zrealizować. Jej fani nie kryją zachwytu zdjęciami, jakie Białorusinka masowo zamieszcza na Instagramie. Odwiedzone przez nią miejsce nazywają "rajem na ziemi".

    "Ona mogła uciec z domu". Mama Igi Świątek szczerze o trudnej przeszłości

      Sabalenka pokonuje Anisimovą w drodze do finału WTA Finals. WIDEO© 2025 Associated Press
      Zawodniczka tenisa ubrana w sportowy strój stoi przy mikrofonie na korcie, z widoczną łzą wzruszenia na twarzy i ręką uniesioną do głowy.
      Aryna SabalenkaSTR/NurPhotoAFP
      Kobieta siedząca na białym krześle na tle czerwonej ścianki z logo Prudential, trzyma mikrofon z czerwonym logo tej samej firmy i gestykuluje, prowadząc wypowiedź podczas wydarzenia.
      Aryna SabalenkaPETER PARKSAFP
      Kobieta w sportowym stroju dynamicznie odbija piłkę tenisową rakietą na korcie podczas meczu tenisowego, skupiona na grze, z widocznym logotypem turnieju w tle.
      Aryna SabalenkaSarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

