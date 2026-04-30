Są gwiazdami światowego sportu. Nie do wiary, jakie mają wykształcenie
Maj to w naszym kraju czas dla maturzystów - to właśnie w tym miesiącu młodzi Polacy podchodzą do egzaminu dojrzałości, od którego wyniku zależy ich przyszłość. Są jednak osoby, które są doskonałym przykładem na to, że brak matury to jeszcze nie koniec świata. Przedstawiamy listę światowej sławy sportowców, którzy wcale nie posiadają imponującego wykształcenia, a w swoim CV mają niebywałe sukcesy.
W maju w całej Polsce tysiące uczniów podchodzą do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu - matury. Egzamin dojrzałości od lat uchodzi za przepustkę do dalszej edukacji i często postrzegany jest jako ważny krok w budowaniu przyszłej kariery zawodowej. Nie brakuje sportowców, którzy mogą pochwalić się nie tylko sukcesami na arenach, ale także solidnym wykształceniem, w tym ukończonymi studiami. Ich przykłady pokazują, że da się łączyć naukę ze sportem. Z drugiej strony historia zna wiele przypadków, które dowodzą, że matura nie jest jedyną drogą do osiągnięcia wielkiego sukcesu. Talent, determinacja i konsekwencja w działaniu często okazują się równie ważne - a czasem nawet ważniejsze.
Ci sportowcy nie mają matury
Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Cristiano Ronaldo. Już jako dziecko był przekonany, że zostanie zawodowym piłkarzem i nie przywiązywał dużej wagi do edukacji. Jego przyjaciel Jose Semedo w rozmowach z mediami wspominał, że Ronaldo często unikał szkoły, wierząc, że przyszłość i tak zwiąże ze sportem. Ostatecznie gwiazdor zakończył edukację na poziomie podstawowym, a mimo to stał się jednym z najlepszych piłkarzy w historii.
Podobną drogę obrał Lionel Messi. Kapitan reprezentacji Argentyny i gwiazdor Interu Miami bardzo wcześnie skupił się wyłącznie na futbolu. Edukację zakończył po sześciu klasach szkoły podstawowej, co nie przeszkodziło mu w zdobyciu statusu legendy piłki nożnej. Messi nie jest jednak wyjątkiem - wielu sportowców z Ameryki Południowej wcześnie kończyło edukację. Kolejnym przykładem może być legendarny, nieżyjący już Pele, który zdobył jedynie podstawowe wykształcenie, a mimo to zapisał się na kartach historii jako jeden z najwybitniejszych piłkarzy wszech czasów.
W Polsce głośnym przykładem jest Robert Kubica. Swój rozwój edukacyjny zakończył na szkole podstawowej, ponieważ już jako nastolatek w pełni poświęcił się karierze wyścigowej. Po latach podkreślał, że decyzja o rezygnacji z dalszej nauki była świadoma, a doświadczenia zdobyte na torach i za granicą okazały się znacznie cenniejsze niż matura, czy dyplomy zdobyte na studiach.
Nieco inaczej wygląda historia Artura Szpilki. Polski pięściarz i zawodnik MMA edukację zakończył na poziomie gimnazjum i choć rozważał podejście do matury, ostatecznie skupił się na sporcie. Dziś jest zawodnikiem, którego zna chyba każdy fan sportów walki w naszym kraju.