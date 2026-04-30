Są gwiazdami światowego sportu. Nie do wiary, jakie mają wykształcenie

W maju w całej Polsce tysiące uczniów podchodzą do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu - matury. Egzamin dojrzałości od lat uchodzi za przepustkę do dalszej edukacji i często postrzegany jest jako ważny krok w budowaniu przyszłej kariery zawodowej. Nie brakuje sportowców, którzy mogą pochwalić się nie tylko sukcesami na arenach, ale także solidnym wykształceniem, w tym ukończonymi studiami. Ich przykłady pokazują, że da się łączyć naukę ze sportem. Z drugiej strony historia zna wiele przypadków, które dowodzą, że matura nie jest jedyną drogą do osiągnięcia wielkiego sukcesu. Talent, determinacja i konsekwencja w działaniu często okazują się równie ważne - a czasem nawet ważniejsze.

Ci sportowcy nie mają matury

Jednym z najbardziej znanych przykładów jest Cristiano Ronaldo. Już jako dziecko był przekonany, że zostanie zawodowym piłkarzem i nie przywiązywał dużej wagi do edukacji. Jego przyjaciel Jose Semedo w rozmowach z mediami wspominał, że Ronaldo często unikał szkoły, wierząc, że przyszłość i tak zwiąże ze sportem. Ostatecznie gwiazdor zakończył edukację na poziomie podstawowym, a mimo to stał się jednym z najlepszych piłkarzy w historii.

Podobną drogę obrał Lionel Messi. Kapitan reprezentacji Argentyny i gwiazdor Interu Miami bardzo wcześnie skupił się wyłącznie na futbolu. Edukację zakończył po sześciu klasach szkoły podstawowej, co nie przeszkodziło mu w zdobyciu statusu legendy piłki nożnej. Messi nie jest jednak wyjątkiem - wielu sportowców z Ameryki Południowej wcześnie kończyło edukację. Kolejnym przykładem może być legendarny, nieżyjący już Pele, który zdobył jedynie podstawowe wykształcenie, a mimo to zapisał się na kartach historii jako jeden z najwybitniejszych piłkarzy wszech czasów.

W Polsce głośnym przykładem jest Robert Kubica. Swój rozwój edukacyjny zakończył na szkole podstawowej, ponieważ już jako nastolatek w pełni poświęcił się karierze wyścigowej. Po latach podkreślał, że decyzja o rezygnacji z dalszej nauki była świadoma, a doświadczenia zdobyte na torach i za granicą okazały się znacznie cenniejsze niż matura, czy dyplomy zdobyte na studiach.

Nieco inaczej wygląda historia Artura Szpilki. Polski pięściarz i zawodnik MMA edukację zakończył na poziomie gimnazjum i choć rozważał podejście do matury, ostatecznie skupił się na sporcie. Dziś jest zawodnikiem, którego zna chyba każdy fan sportów walki w naszym kraju.

Cristiano Ronaldo FAYEZ NURELDINE/AFP/East News East News

Lionel Messi Minas Panagiotakis AFP

Robert Kubica IMAGO/LAURENT CARTALADE / MPS AGENCY © East News

Artur Szpilka Piotr Molecki East News

Trening drużyny Atletico Madryt przed meczem z Arsenalem w półfinale Ligi Mistrzów. WIDEO AURELIA MOUSSLYAFPTVAFP AFP