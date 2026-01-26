Jakub Rzeźniczak to postać, która od lat wzbudza ogromne emocje - zarówno na boisku, jak i poza nim. Były reprezentant Polski, wielokrotny mistrz kraju, piłkarz z solidnym CV, ale też bohater licznych medialnych doniesień. Jego kariera sportowa miała swoje wzloty i bolesne upadki, a życie prywatne przez długi czas było regularnie "prześwietlane" przez tabloidy i kibiców.

O poprzednich związkach Rzeźniczaka pisano bardzo dużo. Piłkarz nie ukrywa dziś, że w pewnym momencie pogubił się w relacjach damsko-męskich, a decyzje, które podejmował, nie zawsze były przemyślane. Sam przyznaje, że korzystał z różnych rzeczy, których się wstydzi, i że zbyt wcześnie został rzucony w dorosłość, nie mając wokół siebie osób, które potrafiłyby go zatrzymać lub ostrzec. Te doświadczenia mocno go ukształtowały, ale też zostawiły trwały ślad.

Punktem zwrotnym w jego życiu okazała się relacja z Pauliną, obecną żoną piłkarza. Jak podkreśla, dziś jest dużo spokojniejszy i prywatnie znajduje się dokładnie tam, gdzie chciałby być. Docenia stabilizację, codzienność i nową perspektywę na życie, której wcześniej nie znał. Choć droga do tego miejsca była kręta, Rzeźniczak nie ukrywa, że obecnie czuje się dobrze i pewniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Jakub Rzeźniczak wyznaje ws. sytuacji finansowej jego rodziny. Taka jest prawda

W rozmowie z "Weszło" 38-latek zdobył się na wyjątkowo szczere wyznanie dotyczące finansów. Przyznał, że zawirowania związane z klubami i spór z Kotwicą sprawiły, iż przez pół roku nie mógł podpisać kontraktu, co pchnęło go w stronę freak fightów. Propozycja była dla niego kusząca - kilkaset tysięcy złotych za dwa miesiące przygotowań i jedną walkę. Jednocześnie Rzeźniczak otwarcie powiedział, że dziś to nie on jest głównym żywicielem rodziny.

"Budżet teraz głównie opiera się na zarobkach mojej żony w Internecie. To są duże kwoty. Całe życie utrzymywałem wszystkich, teraz to ona utrzymuje nasz dom" - wyznał bez ogródek. Jak dodał, Paulina aktywnie działa w mediach społecznościowych i to właśnie jej współprace reklamowe zapewniają rodzinie stabilność finansową. Taka szczerość w świecie sportu wciąż należy do rzadkości.

