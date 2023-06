Rzeźniczak się doigrał. Dostał cios od Opozdy. "Przestań krzywdzić ludzi"

Ex-reprezentant Polski Jakub Rzeźniczak, obecnie zawodnik Kotwicy Kołobrzeg, udzielił osobliwego wywiadu, w którym wypowiedział wiele niepochlebnych słów na temat swoich byłych partnerek. Przy okazji wbił też szpilę aktorce Joannie Opoździe. Ta nie pozostawiła wypowiedzi piłkarza bez reakcji. Na swoim profilu na Instagramie umieściła obszerną odpowiedź na zaczepkę ex-zawodnika Legii Warszawa. "To, jak traktujesz kobiety i dzieci jest dla mnie nie do przyjęcia" - zwróciła się do piłkarza.