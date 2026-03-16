Rzeźniczak przemówił ws. "Tańca z Gwiazdami". To padło publicznie

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Celebryci i gwiazdy działające w różnych branżach coraz częściej wychodzą ze swojej strefy komfortu i decydują się na sprawdzenie swoich umiejętności w roli tancerzy. W Polsce coraz częściej na tanecznym parkiecie zobaczyć można także sportowców. Do tej pory o Kryształową Kulę walczyli m.in. Maja Włoszczowska, Monika Pyrek, Mariusz Pudzianowski, Katarzyna Zielińska, Łukasz Kadziewicz i Andrzej Gołota.

W tej edycji udział biorą dwie osoby związane ze światem sportu. Mowa o Natalii "Natsu" Karczmarczyk i Sebastianie Fabijańskim. Influencerka i aktor związani są ze sportami walki, a konkretnie z galami freak fightowymi. Fabijański swoich sił próbował jako zawodnik Fame MMA, Natsu natomiast występowała w klatce jako zawodniczka federacji High League.

Karczmarczyk może pochwalić się jednym triumfem w oktagonie - w debiucie podczas gali High League 1 pokonała Lexy Chaplin. Fabijański obie dotychczasowe walki przegrał i niewiele wskazuje na to, że jeszcze kiedyś zobaczymy go w akcji. Już jakiś czas temu aktor dał bowiem do zrozumienia, że jego kariera we freakfightach dobiegła końca.

Teraz oboje zdecydowali się wyjść ze swojej strefy komfortu i z freak fightowej sceny przenieśli się na taneczny parkiet. 28-latka w "Tańcu z Gwiazdami" radzi sobie raczej przeciętnie. Jej kolejne występy u boku Wojciecha Kuciny są ostro krytykowane, szczególnie przez Iwonę Pavlović. Jeśli zaś chodzi o Sebastiana Fabijańskiego, radzi on sobie znacznie lepiej od koleżanki po fachu. 32-latek z odcinka na odcinek prezentuje się coraz lepiej, a jego popisy są doceniane i wysoko oceniane przez jury.

Jakub Rzeźniczak na widowni "Tańca z Gwiazdami". Zebrało mu się na przemyślenia

Walce Natsu, Sebastiana Fabijańskiego oraz innych uczestników o Kryształową Kulę z zapartym tchem przygląda się m.in. Jakub Rzeźniczak. Piłkarz i freak fighter pojawił się na widowni podczas ostatniego odcinka programu, a tego wieczoru towarzyszyła mu małżonka, Paulina Rzeźniczak. Teraz 39-latek postanowił przerwać milczenie i zdecydował się podzielić swoimi przemyśleniami po obejrzeniu na żywo wszystkich niedzielnych występów. Przy okazji zwrócił się także do uczestników.

"Piękne widowisko! Na żywo robi niesamowite wrażenie! Bardzo dziękujemy za zaproszenie i ogromne gratulacje dla wszystkich uczestników, bo to musi być niesamowicie wymagające wyzwanie!" - przyznał.

Jakub Rzeźniczak przemówił po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Kto wie, być może Jakub Rzeźniczak zdecyduje się w przyszłości na udział w programie i sam powalczy o końcowe trofeum?

Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak

Jakub Rzeźniczak

