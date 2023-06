Rzeźniczak przemówił po szokującym wywiadzie. Trudno uwierzyć w jego słowa

Jakub Rzeźniczak znany jest kibicom ze swojego pojemnego serca. Piłkarz w przeszłości kilka razy zmieniał partnerki i przez to często był na pierwszych stronach kolorowych czasopism. Teraz znów zrobiło się o nim głośno. Wszystko za sprawą wywiadu u "Żurnalisty". Zawodnik opowiedział o licznych zdradach , których dopuszczał się w trakcie małżeństwa z modelką Edytą Zając . Odniósł się również do relacji z Magdaleną Stępień , z którą miał syna Oliwiera (chłopiec w wyniku poważnej choroby kilkanaście miesięcy po swoich narodzinach zmarł).

"Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Jak nawet potem sprawy były w sądzie, były zeznania, to było wszystko potwierdzone przez nią, że za to spotkanie zapłaciłem z półtora tysiąca za 2-3 godziny i tak się to wszystko zaczęło. Pierwsze dwa spotkania były płatne, a później spotykaliśmy się tylko i wyłącznie na seks" - powiedział piłkarz, dając do zrozumienia, że kobieta była prostytutką.