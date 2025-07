Trzeba przyznać, że takiego zwrotu akcji to mało kto się spodziewał. Okazało się, że piłkarz Jakub Rzeźniczak żywo interesuje się tym, co dzieje się wokół małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli.

Ten zaczął sugerować, że żona zdradziła go z dźwiękowcem na planie show TVN "Królowa przetrwania". Potem wyszło na jaw, że aktora spotyka się jednak z kimś innym - aktorem Marcinem Rogacewiczem. Niedawno media plotkarskie donosiły, że gwiazdor dopiero co rozwiódł się z żoną i zaczął "nowy rozdział".

Bez wątpienia nie ma dnia, by tabloidy nie informowały o kolejnych perypetiach z życia Kaczorowskiej, jej męża i nowego przyjaciela. Nie uszło to uwadze samego Rzeźniczaka, który zresztą w przeszłości miewał dość podobne doświadczenia co wspomniana celebrytka.