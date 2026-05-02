Rzeźniczak dostał ofertę występu w "Tańcu z Gwiazdami". To dlatego odmówił

"Taniec z gwiazdami" to jeden z tych programów, który z edycji na edycję cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko ze strony widzów, ale również potencjalnych uczestników. Znane postacie ze świata show-biznesu oraz sportu decydują się na udział w tanecznym show, często wychodząc ze swojej strefy komfortu.

W ostatnich latach na tanecznym parkiecie zachwycali m.in. Monika Pyrek, Mariusz Pudzianowski, Katarzyna Zilllmann, Krzysztof Włodarczyk, Otylia Jędrzejczak, Jagna Marczułajtis-Walczak i Marcin Najman. Ofertę występu w programie miał również otrzymać m.in. Piotr Żyła. Skoczek jednak odmówił, gdyż - jak przyznał - nie miałby czasu, aby w pełni przygotować się do debiutu w roli tancerza. Jak się okazuje, Polsat miał kusić udziałem w show nie tylko "Wewióra".

W ubiegłym roku Jakub Rzeźniczak ujawnił, że miał otrzymać propozycję udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Wówczas wyznał jedynie, że odmówił ze względu na małżonkę. Teraz temat powrócił, a były reprezentant Polski w piłce nożnej wyznał, dlaczego dokładnie nie zdecydował się na walkę o Kryształową Kulę.

Jakub Rzeźniczak o występie w "Tańcu z Gwiazdami". "Źle bym się z tym czuł"

O debiut na tanecznym parkiecie Rzeźniczak zapytany został przez byłego kolegę po fachu, Radosława Majdana, który co ciekawe wystąpił w dziesiątej edycji "Tańca z Gwiazdami" jesienią 2009 roku. 53-latek w swoim podcaście "Cały Ten Majdan" chciał wiedzieć, dlaczego Rzeźniczak do tej pory nie sprawdził się w roli tancerza. Na odpowiedź nie musiał czekać.

"Do tej edycji, która jest teraz i do poprzedniej miałem propozycje... (...) Taniec jest bardzo bliski. Jak patrzyłem teraz na żywo na tych tancerzy, to oni się dotykają i tak dalej. Potrafiłbym się w to wczuć, ale źle bym się z tym czuł, nie miałbym przyjemności z tego tańca. Wiem, jakie historie były przy okazji dorabiane, wiem, że zawsze te "romanse" z "Tańca z gwiazdami" są szeroko komentowane. I pomimo tego, że wiem, że do niczego by nie doszło, no to jednak myślę, że byłby ten stres dla mnie i dla mojej żony i tak jak mówię, taki brak przyjemności z tego. (...) Wiedziałbym, że wszyscy patrzą i czekają, żebym coś zrobił "krzywego". Nie chciałbym tego dla siebie i dla swojej żony" - stwierdził.

39-latek dodał, że bardzo chętnie w "Tańcu z Gwiazdami" zobaczyłby swoją małżonkę, Paulinę. Jak wyznał, taniec wcale nie jest obcy jego ukochanej, a ona sama niegdyś zajmowała się tym na poważnie. Na swoim koncie ma m.in. występ przed jednym z meczów na Euro 2012.

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie na widowni "Tańca z Gwiazdami"

Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczak

Jakub Rzeźniczak

