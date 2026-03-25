Rzecznik Nawrockiego przerywa milczenie. Wprost o głośnym wyzwaniu. "Nie ma problemów"

W sobotę, 21 marca, na kanale "Warszawski Koks" na YouTube pojawił się materiał, w którym grupa internetowych twórców zajmujących się tematyką sportową wystosowała do Karola Nawrockiego oficjalne zaproszenie do udziału w ich popularnej serii z rozmów podczas wyciskania sztangi na ławce poziomej.

- Widzowie, największa prośba ostatnich miesięcy z waszych komentarzy: "zaproście prezydenta na ławę". Dlatego robimy to teraz oficjalnie: Panie Prezydencie, zapraszamy do nas na ławkę, na wyciskanie, na rozmowę - skierował swoje słowa do prezydenta jeden z założycieli grupy, Michał "Owca" Owczarzak.

Nawrocki może pokazać siłę. Rzecznik prezydenta nie kryje. "Nie ma problemów"

Na odpowiedź z bliskiego otoczenia głowy państwa popularni twórcy wcale nie musieli długo czekać. W środę, 25 marca, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz gościł w porannym programie na antenie "Kanału Zero", a w jego trakcie jedna z osób obecnych w studiu zadała mu pytanie o wspomniane wyzwanie rzucone przez "Warszawskich Koksów".

- Czy prezydent przyjmie to zaproszenie? - zapytał wprost Kamil Kamecki. - Trudno mi powiedzieć, Szanowni Państwo. Pan prezydent jest aktywny fizycznie, regularnie ćwiczy, natomiast nie rozmawialiśmy jeszcze na temat tego wyzwania, które pojawiło się w mediach społecznościowych [...] Mogę powiedzieć tylko jedno. Pan prezydent Karol Nawrocki jest bardzo aktywny fizycznie, więc z kondycją fizyczną nie ma problemów - odparł Leśkiewicz.

Rzecznik głowy państwa nie dał fanom ani grupie influencerów jednoznacznej odpowiedzi, bowiem nie rozmawiał jeszcze z Nawrockim na temat jego potencjalnej wizyty na ławce u "Warszawskich Koksów". Mężczyzna zapewnił natomiast o dobrej formie prezydenta i jego regularnych ćwiczeniach. Niewykluczone więc, że w przyszłości podejmie on decyzję o wzięciu udziału w sportowym podcaście.

Kim są "Warszawskie Koksy"?

Grupa "Warszawski Koks" nie skupia się jedynie na prowadzeniu kanału na platformie YouTube. Czwórka założycieli w osobach: Pawła "Ponczka" Sikory, Roberta "Robura" Orzechowskiego, Michała "Sakera" Sakowskiego i Michała "Owcy" Owczarzaka, już dawno temu zadecydowała o rozszerzeniu swoich wpływów na rynek spożywczy oraz ubraniowy. Efektem tego jest prowadzenie przez nich własnej firmy- WK DZIK, która zajmuje się sprzedażą odzieży, napojów energetycznych i izotonicznych, artykułów spożywczych i suplementów na siłownie.

Wszyscy panowie, oprócz "Sakera", zaliczyli także swoje debiuty we freak fightach. "Owca" przegrał z Jarosławem "PashąBicepsem" Jarząbkowskim na gali High League 2. "Robur" wygrał na High League 3 z Robertem Burneiką, a "Ponczek" zanotował bilans 1-1 w FAME MMA.

Grupa Warszawski Koks i Karol Nawrocki

