Pudzian chroni swoje życie prywatne

Pudzian jednak nie należy do wylewnych osób i swoją sferę prywatną chroni przed mediami. Jedynie kilka razy zrobił wyjątek od reguły i dał się pokazać od tej mniej sportowej strony.

Całkiem niedawno z kolei pod jednym z jego postów w sieci pojawiło się pytanie od internauty, czy ma żonę . Pudzian nieco zirytował się, że ktoś chce od niego wyciągnąć takie informacje i odpowiedział drwiąco: "Nie, ale dwie kochanki i sąsiadkę dobrą". Od tego czasu już chyba nikt nie odważył się zapytać go o sferę uczuciową.

Mariusz Pudzianowski w eleganckim wydaniu. To rzadki widok

Tak jak Mariusz Pudzianowski rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, tak rzadko pokazuje się też na imprezach czy galach. Teraz jednak zrobił wyjątek, dzięki czemu fani mogli zobaczyć go w zupełnie innym wydaniu niż zazwyczaj .

Na tę okazję sportowiec wybrał elegancką stylizację, choć jednocześnie bez zadęcia. Założył garnitur, ale zamiast koszuli dobrał koszulę polo, dzięki czemu wprowadził nieco luzu do swojego outfitu. Oczy wielu skierowane były właśnie na niego. Chyba nawet niektórzy nie dowierzali, czy to na pewno on.