Rywalka Świątek rozbrajająco szczera. Opowiedziała o seksie i pieniądzach

Paula Badosa nie miała łatwego życia. Kiedy skończyła 18 lat, eksperci zaczęli porównywać ją do Marii Szarapowej, twierdząc, że Hiszpanka będzie zdeklasowała swoje rywalki na kortach. Wygórowane oczekiwania nie tylko nie przełożyły się na wyniki, ale również odcisnęły piętno w psychice tenisistki, która z czasem zaczęła podupadać na zdrowiu.

" Nie byłam przyzwyczajona do presji. Też nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Miałam do czynienia z wieloma problemami. Wszyscy spodziewali się, że w wieku 18 lat znajdę się w pierwszej dziesiątce, a ja nie byłam na to gotowa. Ludzie postrzegają depresję jako oznakę słabości, a jest jest coś innego" - mówiła w rozmowie z "Marką".