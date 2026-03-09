Rywalka Świątek podjęła decyzję, a teraz wielka radość. Poruszenie w komentarzach

Ojcem dziecka jest tenisista Luke Saville, za którego zawodniczka wyszła w 2021 roku. We wrześniu szczęśliwa przyszła mama poinformowała cały świat o tym, że jest w ciąży, za pomocą mediów społecznościowych. Nagrała filmik z testami ciążowymi i napisała: "Trzymanie tego w tajemnicy podczas US Open było takie trudne, ale nie chciałam, żeby ludzie wiedzieli, że grają przeciwko lub ćwiczą z kobietą w ciąży". US Open był ostatnim turniejem, w którym wystąpiła.

Rywalka Igi Świątek urodziła syna. Wielka radość

Daria Saville swój ostatni mecz przed przerwą zagrała w kwalifikacjach US Open. Przegrała wtedy w pierwszej rundzie, którą rozegrała przeciwko Jule Niemeier. Niedługo później poinformowała cały świat, że jest w ciąży i póki co zawiesza sportową karierę. Wyjawiła, że termin jej porodu miał przypaść na marzec.

W końcu doszło do szczęśliwego rozwiązania. Daria Saville zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia z jej małym synkiem oraz mężem. Przy okazji postanowiła też wyjawić jego imię - Louie Alex Saville. Chłopiec urodził się 6 marca. Od razu posypały się gratulacje. Swoją radość okazały m.in. Katie Boutler, Jasmine Paolini, Caroline Garcia czy Aryna Sabalenka, która polubiła wpis Saville.

Rywalka Igi Świątek wróci na kort? Tak wyglądała jej kariera

Póki co nie wiadomo, czy Daria Saville zdecyduje się na powrót na kort. Doświadczona zawodniczka najwyżej w swojej karierze była na 20. miejscu w rankingu WTA - dotarła tam w 2017 roku. Najdalej w turniejach wielkoszlemowych docierała do IV rundy - dwukrotnie udało jej się to w Australian Open. W czasie swojej kariery pokonywała m.in. Marię Szarapową, Petrę Kvitową czy Angelique Kerber.

Saville urodziła się w Rosji i nosiła przed ślubem nazwisko Gawriłowa. Reprezentowała nawet przez kilka lat swój kraj urodzenia, ale później, podobnie jak uczyniła to Daria Kasatkina, zdecydowała się na zmianę barw.

Z Igą Świątek Saville rozegrała dotychczas dwa mecze - pierwszy w 2022 roku w I rundzie turnieju w Adelajdzie (Polka wygrała 6:3, 6:3), a drugi w II rundzie US Open w 2023 roku. Wtedy również górą była Świątek, która pokonała Australijkę 6:3, 6:4.

