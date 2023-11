Rywalka Świątek na romantycznych wakacjach z ukochanym. Romans kwitnie

Od kilku już miesięcy media z całego świata rozpisują się na temat Pauli Badosy i Stefanosa Tsitsipasa . I to wcale nie ze względu na kwestie czysto sportowe. Hiszpanka i Grek bowiem w tym sezonie zbliżyli się do siebie do tego stopnia, że... postanowili spróbować swoich sił jako para. Z początku zakochani ukrywali swoją miłość przed światem, jednak z czasem zaczęli dawać kibicom "znaki", między innymi zmieniając swoje zdjęcia profilowe w mediach społecznościowych . Gdy wreszcie opublikowali w sieci pierwszą wspólną fotkę, stało się jasne, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń.

Jesteśmy parą, ale nie tylko. Jesteśmy bratnimi duszami. Tak to powinno być określone. Bardzo rzadko można znaleźć swoja bratnią duszę. Jeśli zapytasz Paulę, powie ci dokładnie to samo