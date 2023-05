Rywalka Świątek na okładce czasopisma. Zdecydowała się na osobiste wyznanie

Ostatnio głośno było w mediach o problemach, z którymi wciąż boryka się znana sportsmenka. Badosa w długiej rozmowie z hiszpańską "Marką" opowiedziała o swojej trudnej przeszłości. Zawodniczka nie radziła sobie z porównaniami do Mari Szarapowej. Oczekiwania doprowadziły ją do depresji.

" Nie byłam w ogóle przyzwyczajona do presji i też nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Miałam do czynienia z wieloma problemami. Wszyscy spodziewali się, że w wieku 18 lat znajdę się w pierwszej dziesiątce, a ja nie byłam na to gotowa. Ludzie postrzegają depresję jako oznakę słabości, a to jest coś innego" - mówiła.