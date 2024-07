Rywalka Igi Świątek zachwyca nie tylko na korcie. Publikuje w sieci odważne zdjęcia

Iga Świątek jest jedną z faworytek do wygrania tegorocznej edycji Wimbledonu. Polce do tej pory co prawda średnio szło na kortach trawiastych w Wielkiej Brytanii podczas seniorskich imprez, jednak warto przypomnieć, że to właśnie tu sześć lat temu obecna liderka światowego rankingu zdobyła swoje pierwsze i ostatnie juniorskie trofeum wielkoszlemowe w grze pojedynczej.