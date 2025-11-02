Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rywalka Igi Świątek szuka męża. Nietypowe ogłoszenie. Wymagania? Lepiej usiądźcie

Oprac.: Amanda Gawron

Danielle Collins od dawna budzi skrajne emocje w świecie tenisa. Choć to utalentowana zawodniczka, częściej mówi się o jej kontrowersjach niż o wynikach sportowych. Szczególnie głośny był jej konflikt z Igą Świątek. Teraz Collins ponownie przyciągnęła uwagę mediów, ale tym razem z zupełnie innego powodu. 30-letnia tenisistka ogłosiła bowiem, że... szuka swojej drugiej połówki. Jak się okazało, ma przy tym bardzo konkretne wymagania.

Danielle Collins nie jest postacią anonimową z świecie tenisa. W ostatnich miesiącach jednak media nie rozpisywały się o sportowych osiągnięciach Amerykanki, co o kontrowersjach z nią związanych. Po głośnym - i raczej jednostronnym - konflikcie z Igą Świątek, kilka dni temu o tenisistce znów zrobiło się głośno. W typowy dla siebie sposób zakpiła ona bowiem z mężczyzny, który próbował ją poderwać w internecie. 

"Jeśli ktokolwiek ma odwagę napisać do mnie prywatną wiadomość, niech dołączy do niej swój ostatni wyciąg z konta bankowego" - napisała na Instagramie. Post szybko zdobył popularność, ale również falę krytyki. Wielu fanów uznało, że tenisistka po raz kolejny udowodniła, iż nie przejmuje się opinią publiczną i wręcz prowokuje swoich obserwatorów.

Danielle Collins założyła aplikację randkową. Lista wymagań może zaskoczyć

Teraz Collins poszła o krok dalej i pokazała w mediach społecznościowych zrzut ekranu z jednej z aplikacji randkowych. "Powiedzieli mi, żebym pobrała apkę randkową... Ktoś musi zabrać mi telefon. Powinnam coś jeszcze dodać?" - napisała żartobliwie.

Jak się okazało, jej profil nie pozostawia wątpliwości co do oczekiwań wobec przyszłego partnera. "Obecnie profesjonalna tenisistka, ale aspiruję do bycia tradycyjną żoną. Era kobitki-szefowej już za mną. Chcę wychowywać swoje kurczęta, piec świeży chleb, być psią mamą na pełen etat i - mam nadzieję - wystrzelić z siebie kilka bobasów. Jeżeli zamierzasz kłamać na temat swojego wzrostu, to zostaw mnie ku**a w spokoju. Niscy królowie nie mają tu wstępu" - napisała Collins w swoim profilu.

Opis wywołał prawdziwą burzę w sieci. Komentujący nie szczędzili ironii: "Wspaniała osobowość. Jej partner byłby szczęściarzem", "Chcesz wysokich, bogatych facetów? OK, ale napisz to normalnie" - pisali użytkownicy. Inni dodawali: "To najbardziej żenująca rzecz, jaką widziałem" czy "Jeśli chciała brzmieć złośliwie i nieśmiesznie, to jej się udało".

