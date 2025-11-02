Danielle Collins nie jest postacią anonimową z świecie tenisa. W ostatnich miesiącach jednak media nie rozpisywały się o sportowych osiągnięciach Amerykanki, co o kontrowersjach z nią związanych. Po głośnym - i raczej jednostronnym - konflikcie z Igą Świątek, kilka dni temu o tenisistce znów zrobiło się głośno. W typowy dla siebie sposób zakpiła ona bowiem z mężczyzny, który próbował ją poderwać w internecie.

"Jeśli ktokolwiek ma odwagę napisać do mnie prywatną wiadomość, niech dołączy do niej swój ostatni wyciąg z konta bankowego" - napisała na Instagramie. Post szybko zdobył popularność, ale również falę krytyki. Wielu fanów uznało, że tenisistka po raz kolejny udowodniła, iż nie przejmuje się opinią publiczną i wręcz prowokuje swoich obserwatorów.

Daniił Miedwiediew - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Danielle Collins założyła aplikację randkową. Lista wymagań może zaskoczyć

Teraz Collins poszła o krok dalej i pokazała w mediach społecznościowych zrzut ekranu z jednej z aplikacji randkowych. "Powiedzieli mi, żebym pobrała apkę randkową... Ktoś musi zabrać mi telefon. Powinnam coś jeszcze dodać?" - napisała żartobliwie.

Jak się okazało, jej profil nie pozostawia wątpliwości co do oczekiwań wobec przyszłego partnera. "Obecnie profesjonalna tenisistka, ale aspiruję do bycia tradycyjną żoną. Era kobitki-szefowej już za mną. Chcę wychowywać swoje kurczęta, piec świeży chleb, być psią mamą na pełen etat i - mam nadzieję - wystrzelić z siebie kilka bobasów. Jeżeli zamierzasz kłamać na temat swojego wzrostu, to zostaw mnie ku**a w spokoju. Niscy królowie nie mają tu wstępu" - napisała Collins w swoim profilu.

Danielle Collins szuka męża Instagram/danimalcollins materiał zewnętrzny

Opis wywołał prawdziwą burzę w sieci. Komentujący nie szczędzili ironii: "Wspaniała osobowość. Jej partner byłby szczęściarzem", "Chcesz wysokich, bogatych facetów? OK, ale napisz to normalnie" - pisali użytkownicy. Inni dodawali: "To najbardziej żenująca rzecz, jaką widziałem" czy "Jeśli chciała brzmieć złośliwie i nieśmiesznie, to jej się udało".

Danielle Collins SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Danielle Collins William West AFP

Danielle Collins WILLIAM WEST / AFP AFP