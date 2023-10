Rywalka Igi Świątek pokazała efekty sesji zdjęciowej. I się zaczęło

"Ci z was, którzy wiedzą, jak bardzo lubię rywalizować, wiedzą też, jak trudna jest to dla mnie decyzja. Ze sztabem próbowaliśmy wszystkiego, ale ból nie pozwala mi grać dalej. Dziękuję wszystkim, którzy są przy mnie w tym trudnym czasie. Do zobaczenia w przyszłym rok, wrócę silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej" - oznajmiła zawodniczka.