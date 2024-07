Rywalka Igi Świątek opływa w luksusy. Jest córką znanego miliardera

W lipcu Londyn ponownie stał się światową stolicą tenisa. Czołowi zawodnicy i zawodniczki przybyli bowiem do stolicy Wielkiej Brytanii, aby wziąć udział w walce o wielkoszlemowe tytuły i prestiżowe trofea. Podobnie jak w latach poprzednich, i tym razem w drabince gry pojedynczej kobiet na Wimbledonie znalazły się nazwiska tenisistek, które są dość barwnymi postaciami. Jedną z takich osób jest Emma Raducanu - brytyjska gwiazda do tej pory nie osiągnęła żadnych większych sukcesów w sporcie, a mimo to pozostaje jedną z najpopularniejszych zawodniczek w swoim kraju. Wszystko dzięki swoim działalnościom pozasportowym.

