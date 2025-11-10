Rywalka Igi Świątek cierpiała tygodniami. Teraz ogłasza światu cudowną nowinę

"Zrobiliśmy sobie małą przerwę, żeby się zresetować i naładować baterie. Okazuje się, że planowaliśmy najsłodszy powrót w historii. Kort będzie musiał jeszcze trochę poczekać, bo wkrótce… powitamy najmniejszego członka naszej drużyny" - ogłosiła 31-letnia Ons Jabeur na Instagramie.

Do sieci wrzuciła klip z romantycznym podkładem muzycznym. Na nagraniu widać rozpromienioną Tunezyjkę z mężem, Karimem Kamounem. Nikt nie może mieć wątpliwości, że patrzy na dwoje kochających się ludzi, którzy właśnie dzielą się ze światem cudowną nowiną.

Ons Jabeur nie radziła sobie z trudami sezonu. Latem postanowiła zawiesić karierę

Jabeur wycofała się z touru w lipcu tego roku. Powód? Musiała "uporządkować swoje ciało i umysł". Po raz ostatni na korcie widzieliśmy ją pod koniec czerwca. Pożegnała się wtedy z Wimbledonem już w I rundzie, kreczując.

- Ten harmonogram gier niszczy wszystkich - wyznała jakiś czas później. - Nie pozwalam już, by dyktowano mi, co mam robić, a czego nie. Bardzo cierpiałam, bardziej psychicznie niż fizycznie. Moje ciało długo wołało o pomoc, a ja go nie słuchałam.

Nie ukrywała, że zmaga się z depresją. - Długo byłam smutna. Ale teraz stawiam siebie na pierwszym miejscu. To ogromny krok - oznajmiła.

Wiadomość o nadchodzącym macierzyństwie oznacza w życiu zawodowej sportsmenki prawdziwą rewolucję. Nie kończy jednak kariery, czego najlepszym dowodem jest niedawny przykład Caroline Wozniacki. Dunka polskiego pochodzenia wróciła do gry po urodzeniu dwójki dzieci.

Jabeur to wiceliderka światowego rankingu z 2022 roku. Nigdy nie wygrała turnieju wielkoszlemowego. Trzykrotnie docierała jednak do finału: w US Open w 2022 roku i na Wimbledonie w 2022 i 2023 roku.

Rozwiń

Ons Jabeur - Elina Switolina. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ons Jabeur Carmen Mandato AFP

Ons Jabeur DAVID GRAY / AFP AFP

Ons Jabeur AFP