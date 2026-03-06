Rywale Bukowieckiej i Liska ukrywali to przed światem. Teraz postanowili się pochwalić

Anna Dymarczyk

Stało się - Femke Bol i Ben Broeders wzięli ślub! Biegaczka i tyczkarz postanowili powiedzieć sobie "tak" na niedługo przed Halowymi Mistrzostwami Świata w Toruniu. Na ten moment nie musieli ostatecznie długo czekać - para zaręczyła się w lipcu 2025 roku, a ślub wzięła pod koniec lutego. To, że jednak się pobrali, ujawnili dopiero teraz.

Femke Bol w niebieskiej sukni i Ben Broeders w białej koszuli oraz granatowej marynarce na tle czerwonej ścianki z logotypami.
Femke Bol i Ben BroedersVoetbal InternationalEast News

Femke Bol ma na swoim koncie indywidualne złota mistrzostw świata i Europy oraz medale igrzysk olimpijskich. Jej koronną konkurencją jest bieg na 400 metrów przez płotki, ale Bol startuje także na czystej bieżni i innych dystansach. W ten sposób została m.in. dwukrotnie halową mistrzynią Europy w biegu na 400 metrów.

Bije rekord za rekordem. Wielka gwiazda wraca nad Wisłę, to powiedział o Polakach

Femke Bol i Ben Broeders wzięli ślub

Holenderska biegaczka, Femke Bol, i belgijski tyczkarz, Ben Broeders, poinformowali o tym, że wzięli ślub. Jak się okazało, do uroczystości doszło jeszcze w lutym - para pobrała się 21 lutego i dopiero teraz zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia z tego wydarzenia.

Co ciekawe, na uroczystość Bol założyła ciemną, niemal czarną sukienkę, a Broeders ubrał się w beżową marynarkę, do której dobrał czarną kamizelkę i białe kwiaty jako dodatki. Stylowe zdjęcia z sali weselnej skomentowała m.in. polska wicemistrzyni olimpijska, Anna Kiełbasińska, która aż piała z zachwytu nad młodą parą.

Femke Bol i Ben Broeders - historia pięknej miłości

"Poznaliśmy się na Diamentowej Lidze w Sztokholmie w 2020 roku. Wiesz, na Diamentowej Lidze wpadasz na siebie w stołówce i tak po prostu się poznaliśmy. Po zawodach, na lotnisku, byliśmy w hali odlotów i to chyba ona i Lieke (Klaver) siedziały 50 metrów ode mnie. Przypadkiem w tym momencie zaczęła obserwować mnie w mediach społecznościowych. Od tego momentu zaczęliśmy rozmawiać, a reszta jest historią" - opowiadał o początkach związku z Femke Bol Ben Broeders.

Mistrzyni świata zdecydowała ws. występu w Polsce. Tuż po rekordzie

"Przede wszystkim jest naprawdę przystojny, oczywiście. Ale to taki miły facet. Jest wyluzowany. Myślę, że od momentu, kiedy się poznaliśmy, rozmawialiśmy bardzo luźno i zaczęło się to rozwijać" - opowiadała w mediach Femke Bol. Po pięciu latach związku para się zaręczyła, a teraz wzięła ślub. Ze względu jednak na kontuzję, Holenderka będzie miała więcej czasu na to, by cieszyć się tym, co właśnie wydarzyło się w jej życiu - nie wystąpi na Halowych Mistrzostwach Świata w Toruniu.

Femke Bol i Natalia Kaczmarek
Lekkoatletyka

Przed chwilą pokonała Bukowiecką, a teraz takie wieści. Wielka radość

Anna Dymarczyk
Trzy uśmiechnięte lekkoatletki stoją ramię w ramię na stadionie lekkoatletycznym, trzymając rozpostartą polską flagę. Dwie z nich mają stroje sportowe z polskimi barwami i widocznymi nazwiskami oraz numerami startowymi, a trzecia w środku w niebiesko-p...
Od lewej: Natalia Bukowiecka, Femke Bol i Anna Kiełbasińska. Takiego tercetu na podium już nie zobaczymy ANDREJ ISAKOVICEast News
Trzy zawodniczki biegną po bieżni stadionowej, każda oznaczona numerem startowym i nazwiskiem na koszulce, wokół torów widoczne trybuny oraz fotografowie i sędziowie.
Od lewej: Natalia Bukowiecka, Salwa Eid Naser i Femke BolMICHAL CIZEKAFP
