O Coco Gauff zrobiło się dość głośno w ostatnich tygodniach. Młoda Amerykanka z powodzeniem startowała w turnieju WTA w Cincinnati i w wielkim finale imprezy nie miała sobie równych. W meczu o tytuł pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą 6:3, 6:4. Po tym sukcesie 19-latka nie miała dużo czasu na odpoczynek, bowiem 28 sierpnia rozpoczął się kolejny wielkoszlemowy turniej w tym sezonie - US Open . Jak można zauważyć, wciąż prezentuje się w Stanach Zjednoczonych znakomicie.

Amerykanka dotarła do ćwierćfinału rozgrywek po tym, jak pokonała wracającą do gry Caroline Woźniacki. Dunka, choć zna już smak zwycięstwa w US Open (tryumfowała w 2009 i 2014 roku - przyp. red), tym razem musi przesunąć w czasie marzenia o wywalczeniu cennego trofeum. Jej pogromczyni - Coco Gauff w kolejnej rundzie zmierzy się z Jeleną Ostapenko, która wyeliminowała reprezentantkę Polski.