Rywal Szczęsnego poprawił swój wygląd. Po latach ujawnia powód

Marc-Andre ter Stegen latem ubiegłego roku doznał bolesnej kontuzji , która na wiele miesięcy wykluczyła go z gry. Pod nieobecność Niemca FC Barcelona zdecydowała się na nawiązanie współpracy z Wojciechem Szczęsnym , który swoimi popisami na boisku zapracował na miano pierwszego bramkarza "Blaugrany". W podcaście "Phrasenmaeher" BILDA ter Stegen zapowiedział, że ma zamiar jak najszybciej wrócić do podstawowego składu katalońskiej ekipy . "Czuję, że znajduje się w najlepszej formie fizycznej. Nie wyznaczam sobie konkretnej daty powrotu do gry. Chcę jednak przekonać trenera, że jestem gotowy" - oznajmił.

Marc-Andre ter Stegen zdecydował się na przeszczep włosów. Zdradza powód

Decyzja o przeprowadzeniu zabiegu przeszczepu włosów nie była dla ter Stegena impulsywna. Przyznał on, że było to dla niego coś naturalnego. "W pewnym momencie po prostu straciłem trochę włosów, jak prawdopodobnie wielu mężczyzn w swoim życiu. Po prostu nie byłem z tego do końca zadowolony, a potem powiedziałem: Okej, chciałbym mieć znowu trochę inną linię włosów. Dlatego to zrobiłem'" - wyjaśniał bramkarz.