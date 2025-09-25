Rywal Hurkacza przekazał radosne wieści. Gratulacje płyną z całego świata

Felix Auger-Aliassime i Nina Ghaibi poznali się w marcu 2019 roku. Felix zauważył Ninę z daleka i od razu postanowił ją zaprosić na kolację. Zgodziła się, a spotkanie w Miami okazało się początkiem wielkiej miłości. Bez zbędnych słów i niepewności oboje szybko zrozumieli, że są sobie przeznaczeni. Zaledwie dwa miesiące później Auger-Aliassime napisał list, w którym wyznał, że jest pewien ich przyszłości. Przechowywał go aż do zaręczyn. Moment ten nadszedł w listopadzie 2024 roku na Seszelach. Tenisista poprosił Ninę o przyniesienie notatnika, który w rzeczywistości krył wspomniany list sprzed lat. Gdy odczytała słowa sprzed pięciu lat, Felix uklęknął przed nią z pierścionkiem. "Nie mogłem wymarzyć sobie bardziej magicznego momentu" - przyznał później w mediach społecznościowych.

Ich relacja od samego początku była wyjątkowa. Felix wielokrotnie podkreślał, jak ogromne znaczenie miało dla niego wsparcie ukochanej. Poznali się, gdy miał zaledwie 18 lat i dopiero wkraczał w świat zawodowego sportu. Nina zawsze była przy nim - rozumiała trudy życia tenisisty, wspierała, doradzała i motywowała. Sama od lat związana jest ze sportem - z sukcesami startowała w zawodach jeździeckich.

Felix Auger-Aliassime już po ślubie. Bajkowa sceneria

Ceremonia ślubna odbyła się w Maroku, w pięciogwiazdkowym hotelu Selman Marrakech. Przyjęcie zgromadziło około 120 gości, a wyjątkowa sceneria podkreślała bajkowy charakter uroczystości. Na czas ślubu nad basenem przygotowano specjalną ścieżkę, którą Nina przeszła u boku ojca. Pan młody miał na sobie elegancki garnitur Diora, natomiast panna młoda olśniła gości kreacją od Very Wang, stworzoną specjalnie dla niej. "Widok mojej żony idącej ze swoim ojcem to coś, co zachowam w pamięci na zawsze" - wyznał tenisista w wywiadzie dla "Vogue".

W trakcie przyjęcia Nina zmieniła suknię na kolejną spektakularną kreację, tym razem autorstwa libańskiego projektanta Nicolasa Jebrana. Jej stylizacje były szeroko komentowane i potwierdziły opinię, że panna młoda wyglądała niczym prawdziwa księżniczka.

Jeszcze przed ślubem para zorganizowała wyjątkowy wieczór dla swoich gości w 500-letnim pałacu w centrum Marrakeszu. Felix i Nina chcieli, aby uczestnicy mogli zanurzyć się w bogatej kulturze marokańskiej. Na tę okazję panna młoda wybrała efektowną kreację od Geyanny Youness, a później tradycyjny zielony kaftan.

Na reakcję rywali i kibiców Kanadyjczyka nie trzeba było długo czekać. Od razu pospieszyli oni z życzeniami oraz gratulacjami dla młodej pary.

