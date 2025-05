Rywal Hurkacza dostał "pstryczek w nos". I to od samego papieża

Papież Leon XIV nagle zaczął mówić o Janniku Sinnerze

Reakcja duchownego mogła zaskoczyć dziennikarzy. Przyznał on bowiem, że byłby zainteresowany takim przedsięwzięciem i nawet chętnie sam wziąłby w nim udział, pod warunkiem, że na korcie nie pojawi się... Jannik Sinner. Papież Leon XIV w ten sposób zażartował sobie z włoskiego tenisisty, którego nazwisko w języku angielskim oznacza "grzesznika".

Tymczasem Jannik Sinner powrócił do rywalizacji na arenie międzynarodowej po zawieszeniu w związku z wpadkami dopingowymi. Przypomnijmy, że w marcu 2024 roku w organizmie trzykrotnego mistrza wielkoszlemowego znaleziono śladowe ilości poprawiającego wydolność sterydu anabolicznego - clostebolu. Na początku maja zakończyła się "kara" Włocha, który obecnie bierze udział w zmaganiach w ramach turnieju ATP 1000 w Rzymie. Awansował on już do ⅛ finału imprezy, a na tym etapie rywalizacji zmierzy się w Argentyńczykiem Francisco Cerundolo. Mecz zaplanowano na wtorek 13 maja na godzinę 15.00.