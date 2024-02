Rywal Huberta Hurkacza rozstał się z ukochaną. W mediach aż huczy od plotek

Co ciekawe, jeszcze przed premierą tego projektu tenisowa para rozstała się. Związek Włocha i Australijki rozpadł się dokładnie wiosną 2022 roku , a rywal Huberta Hurkacza nie nacieszył się zbyt długo życiem singla. W kwietniu ubiegłego roku w mediach pojawiły się pogłoski, że odnalazł on szczęście u boku kobiety znanej doskonale... fanom futbolu.

Jak się okazało, Matteo Berrettini związał się z prezenterką telewizyjną, a prywatnie byłą żoną Kevina-Prince’a Boatenga , Melissą Sattą . Wiadomość ta wywołała niemałe poruszenie wśród fanów włoskiego tenisisty. Między nim a jego nową partnerką było bowiem... 10 lat różnicy . To jednak nie wszystko. Satta jest bowiem postacią niekoniecznie lubianą przez fanów futbolu. Kiedy jeszcze była żoną Boatenga, piłkarz otwarcie mówił o uzależnieniu swojej ukochanej od seksu .

38-latka wówczas wcale nie ukrywała, że zbliżenia z partnerami dają jej wiele przyjemności. "Powodem, dla którego często jest kontuzjowany, jest to, że uprawiamy seks siedem do dziesięciu razy w tygodniu. Nienawidzę gry wstępnej, chcę od razu przejść do sedna. Wolę być na szczycie, wtedy mam kontrolę" - wyjawiła niegdyś w mediach. Nic więc dziwnego, że Boateng w końcu postanowił rozstać się z małżonką.