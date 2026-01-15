Ryszard Czarnecki wyjawił ws. syna. W PiS zdania są podzielone

Gala FAME 29 odbędzie się 24 stycznia w Tarnowie. Swój debiut w oktagonie zaliczy na niej Przemysław Czarnecki, który, według plotek, stanie naprzeciw aktualnego ukochanego swojej byłej ukochanej, Marianny Schreiber. Póki co ta walka nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona i nie wiadomo, czy to właśnie oni się ze sobą zmierzą.

Ryszard Czarnecki szczerze o decyzji syna

O decyzji Przemysława Czarneckiego ws. uczestnictwa we freak fightach zrobiło się głośno zaraz po ogłoszeniu gali FAME. W sieci od razu pojawiły się plotki dotyczące jego ewentualnego rywala, którym mógłby zostać Piotr Korczarowski - patrząc na charakter obyczajowy ich walki, mogłaby ona przyciągnąć sporo ciekawskich.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Póki co jednak nie zdecydowano o tym, kto zawalczy z politykiem. O sprawie dla "Plejady" wypowiedział się za to Ryszard Czarnecki. "Przemysław będzie walczył w wigilię moich urodzin. Mam nadzieję, że skoro wchodzi na ring i podejmuje walkę, to ją wygra. Jak widać, ma on niewątpliwie inny styl uprawiania polityki niż ja. Być może jest to kwestia różnicy pokoleniowej. Z pewnością ma też większe zasięgi w mediach społecznościowych" - mówił.

Ryszard Czarnecki ujawnił, jak na pomysł jego syna zareagowali politycy PiS

Czarnecki chętnie opowiedział za to, jak na pomysł jego syna zareagowali koledzy z PiS. Okazało się, że zdania są podzielone - niektórzy pochwalali tę inicjatywę pod kątem zainteresowania polityką młodych wyborców, inni byli w tej sprawie sceptyczni.

"Ostatnio rozmawiałem na ten temat z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z nich uważał, że Przemysław postępuje słusznie, bo zwiększa to jego zasięgi i popularność w określonych środowiskach, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy nie głosują na prawicę. Inny twierdził natomiast, że niepotrzebnie się w to angażuje. Jak widać, opinie są podzielone. Niemniej jednak to on podjął decyzję i w oczywisty sposób sam kieruje swoim życiem" - podkreślił doświadczony działacz PiS, który we wrześniu 2024 roku został zawieszony w partii.

Ryszard Czarnecki sam ma teraz spore kłopoty na głowie. 7 stycznia w Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces byłego europosła ws. kilometrówek. Prokuratura zarzuca politykowi doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę ok. 203 tys. euro w związku z rozliczaniem kosztów podróży służbowych. Czarnecki twierdzi, że wszystkie pieniądze zwrócił i nie przyznaje się do winy.

Przemysław Czarnecki MACIEJ KULCZYNSKI/Agencja SE East News

Ryszard Czarnecki na prezentacji Tauron SEC. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski