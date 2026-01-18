Rybus wrócił do Polski i tak zaczął mówić o życiu w Rosji. Jaśniej się nie dało

Od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, życie Macieja Rybusa diametralnie się zmieniło. Polacy występujący w tamtym czasie w rosyjskich klubach musieli określić, czy zostają w kraju Władimira Putina, czy szukają sobie nowych klubów. Maciej Rybus postanowił zostać w ojczyźnie swojej żony.

Od tego czasu nie wszystko poszło jednak po myśli byłego reprezentanta Polski. Do informacji mówiących o tym, że jego kariera jest bliska końca, doszły informacje mówiące o rozpadzie jego małżeństwa. Były boczny obrońca z czasem zaczął pojawiać się coraz częściej w ojczyźnie, a jedną z okazji do zabrania głosu miał podczas turnieju charytatywnego "Gwiazdy na gwiazdkę".

Maciej Rybus wprost zapytany o pozostanie w Rosji po wybuchu wojny. "Niczego nie żałuję"

- Byłem na święta z dziećmi i na Sylwestra tutaj 3 tygodnie. Później wróciłem do Moskwy na 10 dni - sam przyleciałem (...) Na razie nie mam biletu powrotnego, w jedną stronę. Mam kilka też spraw tutaj do pozałatwiania, także na pewno do końca stycznia jestem tutaj - zdradził w krótkiej rozmowie z Dominikiem Piechotą.

To jednak nie koniec, bo później "Kanał Sportowy" opublikował krótką rolkę z udziałem byłego reprezentanta Polski. Tam miał okazję odnieść się do swojej decyzji o pozostaniu w Rosji.

- Nie żałuję niczego. Nic bym nie zmieniał. Rodzina jest zawsze najważniejsza, niezależnie od okoliczości wokół - wypalił stanowczo. Co więcej, Rybus nie ma także żalu do kibiców za to, jak krytykowali jego decyzję o pozostaniu w kraju Putina. - Wiem, że było dużo hejtu na mnie i jest. Różne ludzie mają zdania, ja to szanuję, ale dla mnie najważniejsza jest rodzina. Ja mogę jakoś tam cierpieć, ale najważniejsze, żeby rodzina na tym nie cierpiała.

36-latek zdaje sobie również sprawę z tego, że jego ewentualny powrót do profesjonalnej piłki może się już nie udać, bowiem przez ostatnie tygodnie musiał pauzować z powodów zdrowotnych. - Ciężko będzie, bo 5 miesięcy w ogóle nie grałem w piłkę. Miałem operację przepuchliny pachwinowej i dopiero jakoś tam do siebie dochodzę - wyznał.

