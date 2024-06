Rozżalona Swoboda wściekła się przed kamerą TVP. Padły gorzkie słowa

Ewa Swoboda niezadowolona z organizacji ME w Rzymie

Ewa Swoboda należy do grona tych osób, które mówią, co myślą. Lekkoatletka śmiało wyraża mało pochlebne opinie, jeśli ktoś jej czymś podpadnie. A organizatorzy odbywających się w Rzymie lekkoatletycznych mistrzostw Europy w jej oczach (a także jej koleżanek ze sztafety) zdecydowanie nie zasłużyli na komplementy. Przeciwnie.