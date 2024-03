Najwyraźniej oboje od początku czuli to samo, wszak dość szybko zaręczyli się . Wach tłumaczył, dlaczego zdecydował się na życiowy krok. "Ja lubię zaskakiwać. Jak coś robię, to z przytupem. Ja nie wchodzę do ringu ze słabymi, jak tylko mam okazję i wybór, to wybieram najmocniejszych przeciwników. Tak samo jest w życiu, jak coś robię, to na sto procent i to chyba dlatego jestem tak lubiany i szanowany wśród kibiców. To prawda, spotykamy się. Dominika jest mega przyjacielem, teraz też narzeczoną, dogadujemy się, więc czemu nie?" - mówił dla "Super Expressu".