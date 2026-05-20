Rozwiedli się pół rok temu. Żona Rybusa świętuje. Powód jest jeden

Po wybuchu wojny w Ukrainie, Maciej Rybus nie zdecydował się na powrót do Polski z Rosji i kontynuował swoją piłkarską karierę, grając dla miejscowych klubów. Piłkarz decyzję o pozostaniu w kraju agresora tłumaczył faktem, że nie chciał na miejscu zostawiać swojej rodziny.

Decyzją o dalszej grze w rosyjskich klubach piłkarz wypisał się jednak z gry dla reprezentacji Polski. Początkowo w polskich mediach głośno było o jego wyborze, ale z czasem "kurz opadł".

Piłkarz ponownie trafił jednak na czołówki polskich portali internetowych w listopadzie 2025 roku. Wówczas media rosyjskie jako pierwsze poinformowały, że Rybus wraz ze swoją żoną Laną Bajmatową wzięli rozwód. Internauci już wcześniej podejrzewali, że w ich związku nie dzieje się najlepiej, bowiem na profilach w mediach społecznościowych brakowało ich wspólnych zdjęć.

Po rozwodzie, były reprezentant Polski nie zmienił swojej decyzji i pozostał w Moskwie. Decyzję swoją tłumaczył chęcią opieki nad dwójką synów: Robertem i Adrianem. Para dzieli się obowiązkami wobec dzieci i układa swoje życie na nowo po rozwodzie.

Ponad pół roku od rozstania. Była żona Rybusa świętuje. Oto powód

Ostatnio była już żona Macieja Rybusa, ponad pół roku po ich rozstaniu, miała powody do świętowania. Rosyjska modelka obchodziła bowiem 30 urodziny. Z tej okazji otrzymała od swoich najbliższych okazały tort oraz bukiet kwiatów, a pochwaliła się tym za sprawą nagrania i zdjęć w swoich mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Rybus, który zakończył już profesjonalną karierę piłkarza, i Bajmatowa ślub wzięli w 2018 roku, zaledwie dwa miesiące po zaręczynach.

Maciej Rybus

Lana Bajmatowa i Maciej Rybus się rozwiedli

Maciej Rybus





