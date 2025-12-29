Julia Walczak przez lata reprezentowała kraj na najważniejszych imprezach sportowych, budując swoją pozycję dzięki konsekwencji, ciężkiej pracy i sportowej ambicji. Kajakarstwo przez długi czas było dla niej nie tylko pasją, ale i sposobem na życie. Ostatnie miesiące przyniosły jednak w życiu 25-latki prawdziwe trzęsienie ziemi. Mijający rok okazał się czasem przełomowych decyzji i emocjonalnych wyzwań. Najpierw sportsmenka zdecydowała się zakończyć wieloletnią przygodę z kajakarstwem, zamykając ważny rozdział swojej kariery.

Niemal równolegle media obiegła informacja o jej rozstaniu z Katarzyną Zillmann, z którą była związana od 2020 roku. Związek dwóch znanych sportsmenek przez pięć lat budził ogromne zainteresowanie kibiców i opinii publicznej.

Zmiany u Julii Walczak. Wszystkim się pochwaliła

Rozstanie Walczak i Zillmann rozgrzało całą Polskę, zwłaszcza że zbiegło się w czasie z udziałem wioślarki w programie "Taniec z Gwiazdami". To właśnie tam Katarzyna Zillmann bardzo zbliżyła się do swojej tanecznej partnerki Janji Lesar. Informacja o końcu związku wyszła na jaw dzień po finale show, gdy paparazzi opublikowali zdjęcia z afterparty, na których Zillmann i Lesar nie kryły czułości. W sieci wybuchła burza, a Julia Walczak - ku zaskoczeniu wielu - stanęła w obronie byłej partnerki, apelując o powściągliwość i prostując medialne doniesienia. Podkreślała, że rozstały się w pokojowych warunkach i nadal darzą się wzajemnym szacunkiem.

Teraz Julia Walczak zdecydowała się na kolejną zmianę, tym razem w wyglądzie. 25-latka tuż przed końcem roku odwiedziła salon fryzjerski i mocno ścięła włosy, czym pochwaliła się na Instagramie. "Nowe włosy, nowa ja??? Może" - napisała pod zdjęciem. Reakcja internautów była natychmiastowa i niezwykle entuzjastyczna, a komentarze pełne zachwytu szybko zalały jej profil. Co ciekawe, wpis polubiła również Katarzyna Zillmann, pokazując, że mimo burzliwych wydarzeń między byłymi partnerkami wciąż panuje życzliwość.

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak VIPHOTO/East News East News

Katarzyna Zillmann, Julia Walczak Pawel Wodzynski East News

Katarzyna Zillmann, Julia Walczak Kurnikowski AKPA