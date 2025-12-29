Rozstanie z Zillmann, a teraz to. Walczak podjęła ważną decyzję tuż przed końcem roku
Julia Walczak po burzliwych miesiącach postawiła na symboliczny nowy początek. Utytułowana kajakarka, która niedawno zakończyła karierę sportową i głośno rozstała się z Katarzyną Zillmann, zdecydowała się na zmianę wizerunku, którą pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych tuż przed Sylwestrem.
Julia Walczak przez lata reprezentowała kraj na najważniejszych imprezach sportowych, budując swoją pozycję dzięki konsekwencji, ciężkiej pracy i sportowej ambicji. Kajakarstwo przez długi czas było dla niej nie tylko pasją, ale i sposobem na życie. Ostatnie miesiące przyniosły jednak w życiu 25-latki prawdziwe trzęsienie ziemi. Mijający rok okazał się czasem przełomowych decyzji i emocjonalnych wyzwań. Najpierw sportsmenka zdecydowała się zakończyć wieloletnią przygodę z kajakarstwem, zamykając ważny rozdział swojej kariery.
Niemal równolegle media obiegła informacja o jej rozstaniu z Katarzyną Zillmann, z którą była związana od 2020 roku. Związek dwóch znanych sportsmenek przez pięć lat budził ogromne zainteresowanie kibiców i opinii publicznej.
Zmiany u Julii Walczak. Wszystkim się pochwaliła
Rozstanie Walczak i Zillmann rozgrzało całą Polskę, zwłaszcza że zbiegło się w czasie z udziałem wioślarki w programie "Taniec z Gwiazdami". To właśnie tam Katarzyna Zillmann bardzo zbliżyła się do swojej tanecznej partnerki Janji Lesar. Informacja o końcu związku wyszła na jaw dzień po finale show, gdy paparazzi opublikowali zdjęcia z afterparty, na których Zillmann i Lesar nie kryły czułości. W sieci wybuchła burza, a Julia Walczak - ku zaskoczeniu wielu - stanęła w obronie byłej partnerki, apelując o powściągliwość i prostując medialne doniesienia. Podkreślała, że rozstały się w pokojowych warunkach i nadal darzą się wzajemnym szacunkiem.
Teraz Julia Walczak zdecydowała się na kolejną zmianę, tym razem w wyglądzie. 25-latka tuż przed końcem roku odwiedziła salon fryzjerski i mocno ścięła włosy, czym pochwaliła się na Instagramie. "Nowe włosy, nowa ja??? Może" - napisała pod zdjęciem. Reakcja internautów była natychmiastowa i niezwykle entuzjastyczna, a komentarze pełne zachwytu szybko zalały jej profil. Co ciekawe, wpis polubiła również Katarzyna Zillmann, pokazując, że mimo burzliwych wydarzeń między byłymi partnerkami wciąż panuje życzliwość.