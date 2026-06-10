Rozstanie z Milikiem, a teraz radosne ogłoszenie. "Zaczynamy 9. miesiąc"

W życiu Jessiki Ziółek w ostatnich latach działo się naprawdę wiele. Po zakończeniu wieloletniej relacji z Arkadiuszem Milikiem influencerka odnalazła szczęście u boku innego piłkarza, Miłosza Mleczki, a wkrótce potem wydała swoją pierwszą książkę, w której opowiedziała o realiach życia WAGs piłkarskich.

Kilka tygodni temu o 31-latce znów zrobiło się głośno. Ziółek za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła bowiem, że ona i Mleczko spodziewają się dziecka. "Pod sercem noszę mały, wielki cud. I nie potrafię opisać, ile szczęścia mieści się w tym jednym zdaniu. Czasem warto na chwilę zniknąć, wyciszyć się… żeby później wrócić z najpiękniejszą wiadomością" - przekazała WAG.

W ostatnich tygodniach Ziółek aktywnie działała w sieci, dumnie prezentując powiększający się ciążowy brzuszek. Teraz na swoim profilu na Instagramie nadała kolejny komunikat i ujawniła, że rozpocznie wkrótce ostatni miesiąc ciąży i przyjście na świat jej potomka do jedynie kwestia czasu. "Dzień Dobry, już za moment zaczynamy 9 miesiąc" - pochwaliła się.

Rozwiń

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy, a jednej z internautek Ziółek wyjawiła, że jest obecnie w 35. tygodniu ciąży.

Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik nie widzieli wspólnej przyszłości. Teraz układają sobie życie u boku innych partnerów

Arkadiusz Milik od kilku lat jest w związku z Agatą Sieramską. Zanim jednak rozpoczął relację z influencerką i promotorką zdrowego stylu życia, przez blisko dekadę żył u boku Jessiki Ziółek. Wówczas wielu wróżyło im świetlaną przyszłość i gdy w 2019 roku piłkarz reprezentacji Polski zdecydował się wręczyć ukochanej pierścionek zaręczynowy, dziennikarze i kibice podejrzewali, że formalizacja ich związku pozostanie jedynie kwestią czasu.

Sielankowe życie nie trwało jednak długo. Ostatecznie Milik i Ziółek postanowili bowiem zakończyć swoją relację i oboje dość szybko zaczęli układać sobie życie u boku innych osób. Ziółek zdecydowała się pozostać w piłkarskim środowisku. Jej partnerem został bowiem Miłosz Mleczko, bramkarz występujący obecnie w klubie Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Jessica Ziółek Artur Zawadzki Reporter

Jessica Ziółek i Miłosz Mleczko Artur Zawadzki Reporter

Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik, 2015 rok Jordan Krzemiński AKPA





Paulina Czarnota-Bojarska o nadchodzących wydarzeniach sportowych. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport