Rozstał się z narzeczoną, a potem nadeszły takie wieści. Prawda wyszła na jaw

Robert Kubica odnosił światowe sukcesy

Robert Kubica to postać, której większości Polaków nie trzeba specjalnie przedstawiać. Kiedy niemal dwadzieścia lat temu rozpoczynał karierę w Formule 1 , wielu wróżyło mu ogromny sukces. I tak też się stało, jednak pasmo zwycięstwo zostało przerwane z chwilą wypadku w 2011 roku podczas rajdu Ronde di Andora. Lekarze wówczas walczyli nie tylko o to, by przeżył, ale także o sprawność jego ręki. Groziła mu bowiem nawet amputacja. Na szczęście udało mu się tego uniknąć, jednak problemy zdrowotne na długo wykluczyły go z dalszych startów w Formule 1 .

Wprawdzie udało mu się wrócić na tor w klasie WRC, jednak do F1 wrócił dopiero po latach, jako kierowca rezerwowy. Jego wierni fani nigdy nie przestali mu kibicować , a media wciąż interesowały się jego życiem. I to nie tylko zawodowym, ale i prywatnym. Dziennikarzom nigdy nie udało się jednak wyciągnąć od niego zbyt wielu informacji, gdyż zwyczajnie chce chronić swoje życie prywatne, a w szczególności uczuciowe. Kilka razy jednak zrobił drobny wyjątek i uchylił rąbka tajemnicy na temat ukochanej ...

Życie uczuciowe Kubicy owiane tajemnicą

Kilka lat temu media rozpisywały się o nowej partnerce rajdowca. On sam nie chciał się na ten temat szeroko wypowiadać. Przyciśnięty do muru przez Beatą Lubecką podczas wywiadu w 2020 roku, na pytanie o to, czy ma żonę, odpowiedział: "Ja żony nie widziałem ani swojej, ani swoich dzieci. Myślę jednak, że kiedyś się to stanie. Chciałbym, jeśli miałbym dzieci swoje, móc im dedykować czas. Teraz jednak nie mam tego czasu i nie mógłbym go w taki sposób poświęcić".